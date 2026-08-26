Brent petrol vadeli kontratları yüzde 2 gerileyerek varil başına 86,80 dolara, ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 1,8 düşüşle 80,87 dolara indi. Her iki gösterge de salı günü yüzde 3’ten fazla değer kaybetmişti.

İran ve Umman, küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz sevkiyatlarının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’ndaki trafiğin yönetilmesi konusunda görüşmeler yürütüyor. İki ülke salı günü, boğazdan geçiş için “geçici ortak bir seyir koridoru” oluşturulmasını görüştüklerini ve bölgenin mayınlardan temizlenmesi konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Fujitomi Securities analisti Mitsuru Muraishi, İran-Umman görüşmelerinde ilerleme umutlarının satışları tetiklediğini, ancak belirsizliğin devam etmesinin düşük fiyatlardan alımları desteklediğini belirtti. Muraishi, petrol fiyatlarının bir süre daha belirli bir bantta hareket edebileceğini söyledi.

Öte yandan, Hürmüz Boğazı girişinde bir petrol tankerinin kimliği belirsiz bir cisimle vurularak devre dışı bırakılması, bölgedeki risklerin tamamen ortadan kalkmadığını gösterdi.

ABD’de ise Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine göre ham petrol stokları 21 Ağustos’ta sona eren haftada 4,2 milyon varil arttı. Piyasa beklentisi yaklaşık 600 bin varillik artış yönündeydi. Enerji Bilgi İdaresi’nin (EIA) resmi stok verileri bugün açıklanacak.