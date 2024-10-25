Petrol, Ortadoğu’daki jeopolitik gelişmelere ve arz görünümüne odaklanmasıyla iki günlük düşüşün ardından yükselişe geçti.

Brent petrol varil başına 74 doların üzerinde kalırken, ABD ham petrolü 70 dolara yakın seyrediyor.

İsrail ve Hamas arasındaki müzakereciler, Gazze’deki çatışmayı sona erdirmek için yenilenen bir çaba sarf ederken önümüzdeki günlerde bir araya gelecekler. Öte yandan işlemciler İsrail’in İran’a olası misilleme saldırısına karşı tetikte kalmaya devam ediyor.

Petrol, bu ay Ortadoğu’daki gerginlikler ve OPEC+ dışındaki üreticilerin üretim artışı ve kartelin kısıtlamaları hafifletme planları nedeniyle piyasanın gelecek yıl bir fazlalıkla karşı karşıya kalabileceği endişeleriyle sarsıldı. Piyasa, İsrail’in İran’a saldırmasının ülkenin ham petrol ihracatını azaltabileceği, enerji maliyetlerini artırabileceği ve daha geniş bir bölgesel çatışma riskini yükseltebileceği konusunda endişeliydi.

Uluslararası Enerji Ajansı, bu hafta Çin’in yavaşlaması ve elektrikli araç kullanımının artması nedeniyle küresel talep büyümesinin zayıflamaya devam edeceği konusunda uyardı.