Petrol, ABD’li bir endüstri grubunun ülke çapındaki ham petrol stoklarında mütevazı bir artış sinyali vermesi ve Biden yönetiminin Orta Doğu’da ateşkesi güvence altına alma çabalarını yenilemesiyle düştü ve bu da potansiyel olarak gerginliği azalttı.

Brent, haftanın üçüncü işlem gününde varil başına 76 doların altına düşerken, Batı Teksas Ara Petrolü 71 dolara doğru geriledi.

Öte yandan rakamlar hakkında bilgi sahibi olan kişiler, Amerikan Petrol Enstitüsü stoklarının geçen hafta 1,6 milyon varil arttığını tahmin etti. Resmi veriler Çarşamba günü daha sonra açıklanacak.

Orta Doğu’da, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Hamas lideri Yahya Sinwar’ın yakın zamanda öldürülmesinin Gazze çatışmasını sona erdirmek için yeni olasılıklar açtığı konusunda hemfikirdi. Yine de işlemciler, İsrail’in bu ayın başlarında İran’a yaptığı füze saldırısına nasıl karşılık vereceğini görmek için bekliyorlar.

Qisheng Futures Co. analisti Gao Jian, “Ham petrol piyasası jeopolitik bir prim yansıtmaya devam ediyor. Bu azalırsa, “yatırımcıların dikkati daha sonra zayıf temel unsurlara geri dönecek ve riskler aşağı yönlü olacak” dedi.