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Nomura Securities Ekonomisti Yuki Takashima, “İran ile Umman arasındaki görüşmelerde ilerleme sağlandığı yönündeki haberlerin ardından satış baskısı oluştu.” değerlendirmesinde bulundu.

Petrol perşembe günü, İran ile Umman arasında yürütülen görüşmelerin ABD ile İran arasında bir barış anlaşmasının önünü açabileceği ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden ulaşıma açılabileceği beklentilerinin etkisiyle geriledi.

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