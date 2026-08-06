Petrol perşembe günü, İran ile Umman arasında yürütülen görüşmelerin ABD ile İran arasında bir barış anlaşmasının önünü açabileceği ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden ulaşıma açılabileceği beklentilerinin etkisiyle geriledi.
Brent petrol vadeli işlemleri yüzde 0,5 düşüşle varil başına 79,08 dolara gerilerken, ABD ham petrolü (WTI) yüzde 0,7 kayıpla 74,69 dolardan işlem gördü. Brent petrol çarşamba gününü hafif yükselişle tamamlarken, WTI sınırlı düşüş kaydetmişti.
Nomura Securities Ekonomisti Yuki Takashima, “İran ile Umman arasındaki görüşmelerde ilerleme sağlandığı yönündeki haberlerin ardından satış baskısı oluştu.” değerlendirmesinde bulundu.