Süresiz grev boyunca K-Pet bayilerine akaryakıt verilmeyecek.

Kıbrıs Türk Petrol İşçileri Sendikası’nın bağlı olduğu Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) Başkanı Semih Kolozali dolum tesislerinin önünde grevle ilgili açıklama yaptı.

Kolozali, ortaya koydukları verilerin ve rakamların hükümet kanadı tarafından doğru kabul edilmesine rağmen, işveren tarafının uzlaşmaz tavrını sürdürmesi nedeniyle bu sabahtan itibaren süresiz greve gidildiğini kaydetti.

Kolozali , “Uzun süreden beri burada mücadelemiz sürüyor. Konunun toplumsal manadaki hassasiyetine göstermeye çalıştığımız özene rağmen, ürün alan bayilerimizi korumaya çalışmamıza rağmen, maalesef kendisini memleketin sahibi zannedenler, emekçiye ödedikleri maaş karşısında kendisini satın almış gibi muameleye yapmaya devam ediyorlar.” dedi

Greve giden süreci anlatan Kolozali, usulsüz alınan yönetim kurulu kararıyla 9 personelin işten durdurulmak istendiğini, yürürlükteki tüzüğün çok açık olduğunu, her türlü yönetim kurulu kararının enerji işlerini yürütmekle görevli bakanlığın onayına tabi olduğunu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un konuyla ilgili kendisine ulaşan yönetim kurulu kararı olmadığını beyan ettiğini hatırlattı.

Kolozali, İnkişaf Sandığı’nın şirket yönetim kuruluna atadığı Halil Esendağlı’ya toplantı daveti bile yapılmadan, toplantı tutanağına oy birliğiyle karar alındığının yazıldığını savundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın da haklarını teslim ederek, işletmede personel eksikliği olduğunu teyit ettiğini anlatan Kolozali, işletme tüzüğüne göre işletmede 71 kişilik kadro zorunluluğu bulunduğunu söyledi. Kolozali, tüzük günün koşullarına uyarlandığında işletmede en az 40 personelin çalışma zorunluluğu olduğunu, şu anki sayının müdürler dahil 34 olduğunu, 9 kişinin de işten çıkarılması durumunda sayının 25’in altına ineceğini vurguladı.

2 yıl içerisinde 5 personelin emeklilik hakkı kazanacağını belirten Kolozali, “20 kişiyle bu kurumun döndürülebileceğini iddia eden varsa buyursun gelsin ama masaya rakamlarla verilerle gelsin.” dedi.

Kolozali, işletmede personel eksikliği bulunduğunu, bu nedenle uzun süredir bazı hizmetlerin verilemediğini söyledi.

Kolazali, “ Her türlü uzlaşı masasına açığız. Diledikleri yerde görüşmeye hazırız. Ama bunun bir tane koşulu vardır. Rakamlarla, verilerle, yasa ve tüzüklerle bu memleket yönetilir. Bu memleket kimsenin banka hesap cüzdanlarında bulunan milyonlarla yönetilmez. Buradaki hiç kimse satılık değildir…” dedi.

Dokuz arkadaşları evine ekmek götürmeye devam etsin diye bütün çalışanların grevde olduğunu söyleyen Kolozali, bayilerden anlayış beklediklerini ifade etti.

Vaat değil, yasa ve tüzüklerin uygulanmasını ve emekçiye sahip çıkılmasını beklediklerin söyleyen Kolozali, “Bu memleketin yasalarla tüzüklerle yönetildiği, hiç kimsenin banka cüzdanıyla, nüfuzuyla yönetilemeyeceği, hiçbir çalışana da bu muamelenin yapılamayacağı hakkını teslim etmelerini bekliyoruz.” dedi.