Brent önceki üç seansta neredeyse yüzde 5 kayıp yaşadıktan sonra varil başına 81 doların üzerine çıktı; ABD ham petrolü ise 77 dolara yakın. Endüstri tarafından finanse edilen Amerikan Petrol Enstitüsü, stokların 3,86 milyon varil azaldığını ve düşüşün Oklahoma’nın Cushing merkezinde de görüldüğünü bildirdi.

Çarşamba günü ilerleyen saatlerde resmi rakamlarla doğrulanırsa, dördüncü düşüş Eylül ayından bu yana görülen en uzun düşüş olacak.

Petrolün son dönemdeki zayıflığı, dünyanın en büyük ham ithalatçısı olan Çin’deki talebin zayıflayacağına ilişkin endişelerin ortasında geldi. Ancak OPEC+’nın üretim kısıntılarına devam etmesi ve Bloomberg’in Rusya’daki akışlara ilişkin raporunun ihracatın Aralık ayından bu yana en düşük seviyesine gerilediğini göstermesiyle vadeli kontratlar yılbaşından bu yana yüksek seyrediyor.

Kanada’nın petrol bölgesinde meydana gelen bir dizi orman yangını, bölgenin petrol üretiminin neredeyse yüzde 10’unu tehdit ediyordu.

Singapur’daki Vanda Insights’ın kurucusu Vandana Hari, Şu ana kadarki geri çekilme ile Haziran ve Temmuz ayının ilk haftasındaki ralli sırasında oluşan köpükleri ortadan kaldırdığını ve ham petrolün yakında dibe vurmasını beklediğini ekledi.