Petrol, ABD’nin Rusya ve İran’ın enerji sektörlerine daha fazla yaptırım uygulama olasılığının artmasıyla üç günlük yükselişin ardından sabit kaldı. Brent, haftanın ilk üç seansında yüzde 3,4 yükseldikten sonra varil başına 73 doların üzerinde işlem gördü, ABD ham petrolü ise 70 doların üzerinde tutundu.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Biden yönetiminin yeni ve daha sert yaptırımları tarttığı söylenirken, nispeten düşük fiyatların Rusya’nın enerji sektörüne karşı daha fazla eyleme izin verebileceğini söyledi.

Öte yandan, Donald Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı adayı, göreve gelen yönetimin İran’a, İslam Cumhuriyeti’nin petrol gelirlerini kısıtlamak da dahil olmak üzere azami baskı uygulayacağını söyledi.

Petrol, jeopolitik şoklar ve en büyük ham petrol ithalatçısı Çin de dahil olmak üzere azalan talebin gelecek yıl bir fazlalığa yol açacağı beklentileriyle sarsılarak son iki ayda dar bir aralıkta işlem gördü.

Çarşamba günü, ABD’nin olumlu enflasyon verilerinin bu ay en büyük petrol tüketicisinde faiz oranı indirimi beklentilerini desteklemesinin ardından daha geniş piyasalardan bir miktar destek buldu.