Petrol, Orta Doğu genelinde yeniden başlayan saldırıların arz kesintilerine ilişkin endişeleri artırmasıyla çarşamba günü üst üste dördüncü seansta yükseldi. Fiyatlar erken işlemlerde 1 doların üzerinde artış kaydetti.

Brent ham petrol vadeli kontratları yüzde 1,4 yükselerek varil başına 99,33 dolara çıkarken, ABD ham petrolü (WTI) de yüzde 1,4 artışla 94,34 dolardan işlem gördü.

Brent petrol fiyatları, altı aydır devam eden savaşta kalıcı bir çözüme ulaşılacağına yönelik umutların azalması ve çatışmaların yeniden alevlenmesiyle ağustos başından bu yana yaklaşık dörtte bir oranında yükseldi. Fiyatlar böylece kritik 100 dolar/varil seviyesine hızla yaklaşıyor.

Orta Doğu’daki savaş salı günü daha da şiddetlendi. İran destekli Yemen’deki Husiler, Suudi Arabistan’daki çeşitli kentlere saldırılar düzenleyerek ABD’nin bölgedeki müttefiklerinden Suudi Arabistan’ı da çatışmanın daha fazla içine çekti.

ABD güçleri çok sayıda İran petrol tankerini vururken, İran da Ürdün’deki bir ABD üssünü hedef aldı.

ING analistleri bir notta, “Son gelişmeler, barış görüşmelerinin yeniden başlamasından hâlâ oldukça uzak olduğumuz görüşünü güçlendiriyor. Bu süreçte piyasanın önemli bir risk primini fiyatlamaya devam etmesi muhtemel” değerlendirmesinde bulundu.

Son saldırılar, Orta Doğu’daki petrol arzında yaşanan kesintilerin daha da derinleşmesi riskini artırıyor. Bölgedeki enerji altyapısına ve kritik deniz taşımacılığı güzergahlarına yönelik saldırılar nedeniyle petrol arzı halihazırda baskı altında bulunuyor.

Analistler, Suudi Arabistan’ın ihracatının bir bölümünü Hürmüz Boğazı’ndan uzaklaştırdığını ancak krallığa yönelik saldırıların uzun süre devam etmesi halinde ham petrolün küresel piyasalara akışının sürdürülmesine yönelik çabaların daha da karmaşık hale gelebileceğini belirtti.

OCBC analistleri ise bir notta, “İran’ın Suudi Arabistan’daki enerji tesislerine yönelik saldırıları ve ardından beş İran tankerinin imha edilmesi, petrol arzında yeni ve uzun süreli bir kesinti yaşanabileceğine ilişkin endişeleri artırdı” ifadelerini kullandı.