Brent ham petrol yüzde 0,35 artışla varil başına 97,34 dolara yükseldi. ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 1,26 artışla varil başına 92,63 dolara çıktı.

Brent petrolü önceki seansta 24 Temmuz’dan bu yana en yüksek seviyesine yükselirken, yatırımcılar küresel ham petrol sevkiyatlarının önemli güzergahlarından biri olan Hürmüz Boğazı çevresindeki artan gerilim nedeniyle fiyatlara risk primi eklemeyi sürdürdü.

ANZ analisti Daniel Hynes, yayımladığı notta, “Orta Doğu çatışmasındaki son tırmanış, ABD ve İran’ın kontrollü askeri müdahalelerle sürdürdüğü uzun süreli bir açmaz ihtimalini artırdı. Bu durum, Basra Körfezi’ndeki petrol arzının 2026’nın geri kalanında kısıtlı kalmasına yol açabilir” dedi.

Hynes, “Savaş öncesindeki petrol akış seviyelerine tam dönüşün 2027’nin ilk çeyreğinin sonlarından veya ikinci çeyreğin başlarından önce gerçekleşmesini beklemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Goldman Sachs, Orta Doğu’daki deniz taşımacılığı kesintilerinin 2027’ye kadar devam edeceği yönündeki yeni varsayımını yansıtarak Brent ve WTI fiyat tahminlerini yükseltti.

Banka, Aralık 2026 için Brent tahminini 5 dolar artırarak varil başına 85 dolara, WTI tahminini ise 80 dolara çıkardı. 2027 yılı için ise Brent ve WTI tahminlerini sırasıyla 80 ve 75 dolar olarak belirledi.