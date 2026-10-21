Brent petrol vadeli işlemleri yüzde 0,78 artışla varil başına 109,64 dolara, ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 0,78 yükselişle 98,58 dolara çıktı.

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı’nın güneyinde bir deniz mayınına çarpan süper tankerde yangın çıktığını bildirdi. Gemi takip şirketi Kpler’e göre, iki haftada en az 18 gemiye yönelik saldırı rapor edildi.

LSEG analistleri, tanker saldırılarının Hürmüz Boğazı’nın ötesine yayıldığını ve Umman Körfezi’ne kadar uzandığını belirtti. Bu gelişmeler, Körfez dışındaki yüklemeleri ve bölgedeki petrol sevkiyatını destekleyen gemiden gemiye transferleri de tehdit ediyor.

Öte yandan Husiler, Suudi Arabistan’da Aramco’nun Yanbu tesisine, Şeybe petrol sahasına ve Riyad ile Abha havalimanlarına saldırılar düzenlediklerini öne sürdü. Yemen’de hükümet güçlerine yönelik Husi saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 73’e yükseldi.

Petrol fiyatları, İran Cumhurbaşkanı’nın Tahran’da Pakistan Genelkurmay Başkanı ile arabuluculuk girişimlerini görüşmesinin ardından önceki seansta gerilemişti. Brent petrol salı günü yüzde 0,69 düşüşle 108,79 dolardan kapanırken, seans içinde 111,99 dolarla beş ayın en yüksek seviyesini görmüştü.

ABD Enerji Bakanlığı yetkilileri, dizel sıkıntısının fiyatları yükseltmesi üzerine küresel ölçekte rafinerilerle yakıt üretimini artırmak için çalıştıklarını açıkladı. Reuters’ın anketine katılan sekiz analist, ABD ham petrol stoklarının 16 Ekim’de sona eren haftada yaklaşık 800 bin varil azaldığını tahmin etti.