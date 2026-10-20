Suudi Arabistan ve Yemen’deki saldırılar ise Orta Doğu’da arz kesintisi endişelerini canlı tuttu.

Brent petrol vadeli işlemleri yüzde 0,45 düşüşle varil başına 109,06 dolara geriledi. Kasım vadeli ABD ham petrol (WTI) kontratı yüzde 0,33 kayıpla 103,32 dolara inerken, daha aktif olan aralık vadeli kontrat yüzde 0,47 düşüşle 98,08 dolardan işlem gördü.

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA), Rusya’nın ham petrol üretiminin eylülde günlük 65 bin varil artarak 8,43 milyon varile yükseldiğini, ancak geçen yılın aynı döneminin günlük yaklaşık 870 bin varil altında kaldığını bildirdi.

KCM Trade Başanalisti Tim Waterer, Rus dizel arzındaki olası artışın teorik olarak piyasayı rahatlatabileceğini, ancak yatırımcıların Körfez bölgesindeki enerji altyapısına yönelik yeni saldırı risklerine daha fazla odaklandığını belirtti.

İran destekli Husiler, pazartesi günü Suudi Arabistan’daki Aramco tesisleri, Şeybe petrol sahası ve bazı havalimanları dahil enerji, havacılık ve askeri hedeflere saldırılar düzenlediklerini açıkladı. Suudi yetkililer iddiaları hemen doğrulamazken, Reuters saldırıları bağımsız olarak teyit edemedi.

Yemen’in Şebve vilayetindeki bir güvenlik güçleri eğitim kampına düzenlenen saldırıda ise 58 kişi hayatını kaybetti, 200’den fazla kişi yaralandı. Saldırılar, bölgesel istikrar ve enerji arzına ilişkin endişeleri artırarak petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde kalmasına katkıda bulundu.

Öte yandan Reuters’ın ön anketine göre, ABD’de ham petrol stoklarının geçen hafta ürün stoklarıyla birlikte gerilemiş olması bekleniyor.