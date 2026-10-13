Petrol, önceki seansta varil başına yaklaşık 2 dolar yükselmesinin ardından salı günü geriledi.

Yatırımcılar, Suudi Arabistan’a yönelik saldırıların arz üzerindeki risklerini değerlendirirken Rusya’dan ilave dizel tedariki olasılığını da izledi.

Brent vadeli petrol kontratları yüzde 0,57 düşüşle varil başına 106,04 dolara geriledi. ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 0,5 kayıpla 93,27 dolardan işlem gördü. Brent petrol pazartesi günü 106,65 dolardan kapanarak 15 Eylül’den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’nın küresel piyasalara dizel tedarik etmeyi kabul ettiğini söyledi. Trump yönetimi ayrıca Moskova’yı Ukrayna savaşından elde ettiği gelirden mahrum bırakmayı amaçlayan Rus yakıtına yönelik ABD yaptırımlarını geçici olarak kaldırdı.

İlave arzın küresel yakıt piyasalarındaki sıkışıklığı hafifleterek son dönemde petrol fiyatlarını destekleyen arz endişelerini azaltabileceği değerlendiriliyor. Ancak ABD’deki her iki partiden milletvekilleri, Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı anlaşmanın, Moskova Ukrayna’ya yönelik saldırganlığını sona erdirene kadar Rus enerji ithalatını yasaklayan ABD yasasını ihlal ediyor olabileceğini savundu.

KCM Trade Başanalisti Tim Waterer, Rusya’dan yeni dizel arzı ve Suudi Arabistan’dan daha istikrarlı sevkiyatların piyasaya bir miktar rahatlama sağladığını belirtti. Ancak Waterer, piyasanın ilave arzdan çok Körfez’deki gemilere veya boru hatlarına yönelik yeni saldırı riskine odaklandığını söyledi.

Waterer, gerilimin azaldığına ilişkin daha net işaretler görülene kadar fiyatlarda yukarı yönlü hareketin daha olası olduğunu ifade etti.

İran’la bağlantılı Husilerin hafta sonunda Riyad’daki uluslararası havalimanına saldırması ve Hürmüz Boğazı yakınlarında tankerlere yönelik saldırıların bildirilmesi, Körfez’deki enerji altyapısının ve deniz taşımacılığı güzergâhlarının güvenliğine ilişkin endişeleri artırdı.

Saldırılar, Orta Doğu’dan petrol arzında eylül ayında başlayan toparlanmayı sekteye uğratma riski taşırken dünyanın en önemli enerji geçiş noktalarından birindeki yeni kesintilere ilişkin kaygıları da güçlendirdi.

OPEC ve OPEC dışı üretici ülkelerin İşbirliği Bildirgesi kapsamındaki bakanları, deniz taşımacılığı ve sigorta maliyetlerinin emtia değerinin üçte birini aşarak daha önce görülmemiş seviyelere çıktığını bildirdi. Bu artışın ham petrol ve petrol ürünlerinin verimli biçimde taşınmasını zorlaştırdığı belirtildi.

OPEC Genel Sekreteri Haitham Al Ghais, pazartesi günü yaptığı açıklamada, yıl geneline yayılan gelişmeler doğrultusunda örgütün bu yıl için petrol talebi artış tahminini yıl başındaki günlük 1,4 milyon varilden 400 bin varile düşürdüğünü söyledi.