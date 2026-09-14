Petrol, Suudi Arabistan’a yönelik yeni Husi saldırıları ve İran’ın Körfez’deki gemilere yönelik saldırılarının, Suudi Arabistan’daki kritik bir petrol boru hattının kapanmasının ardından arz endişelerini artırmasıyla pazartesi günü yüzde 2’nin üzerinde yükseldi.

Brent ham petrol yüzde 2,77 artışla varil başına 107,51 dolara yükseldi. ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 2,27 artışla 102,32 dolara çıktı. Fiyatlar piyasanın açılışında ilk etapta yüzde 3’ten fazla yükselmişti.

Suudi Arabistan devlet medyası pazar günü, Husilerin ülkenin güneyindeki Cizan bölgesine düzenlediğini belirttiği saldırının ardından evlerde ve bir camide meydana gelen hasara ilişkin görüntüler yayımladı. Husiler ayrıca komşu bir bölgedeki Suudi askeri üssünü de vurduklarını açıkladı.