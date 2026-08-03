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Trump daha önce, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması ve Tahran’ın nükleer programına ilişkin anlaşmazlığın çözülmesini sağlayacak bir anlaşmaya varabilmek amacıyla İran’a yönelik planlanan saldırıyı ertelediğini açıklamıştı.

Brent petrol vadeli işlemleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile görüşmelerin pazartesi günü yapılacağını açıklamasının ardından yüzde 6’dan fazla düşerek varil başına 82,41 dolara geriledi.

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Petrol fiyatları pazartesi günü sert düşüş kaydederken, Orta Doğu’da barış umutlarının artmasıyla küresel piyasalarda dalgalı bir seyir izlendi.

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