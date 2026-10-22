Petrol, Yemen’deki Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarını artırması ve ABD’nin ülkedeki bazı diplomatik temsilciliklerinden personel yakınlarının ayrılmasını istemesiyle perşembe günü yükseldi.

Brent petrol vadeli işlemleri yüzde 1,2 artışla varil başına 110,11 dolara, ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 1 yükselişle 98,12 dolara çıktı.

İran destekli Husilerin çarşamba günü düzenlediği saldırılarda Dammam’daki sivil havalimanında bir kişi hayatını kaybetti, sekiz kişi yaralandı. Suudi Arabistan’daki bir petrol sahasına yönelik İHA saldırısında ise iki kişi öldü. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın bölgedeki başka bazı temsilciliklerden de personel yakınlarını tahliye etmeyi planladığı bildirildi.

LSEG analistleri, İran’ın tankerleri Hürmüz Boğazı’nın ötesinde, Umman Körfezi’ne kadar hedef aldığını ve bunun Körfez’deki petrol yüklemelerini ve gemiden gemiye transferleri tehdit ettiğini belirtti. Kpler verilerine göre son iki haftada deniz taşımacılığına yönelik en az 18 saldırı gerçekleşti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinin kendisini savunmaya tamamen hazır olduğunu söylerken, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da ABD’nin abluka ve tehditleri sürerken diyalog bekleyemeyeceğini ifade etti.

Öte yandan ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkenin ham petrol stoklarının geçen hafta 3,06 milyon varil azalarak 412,5 milyon varile gerilediğini açıkladı. Analistler 820 bin varillik düşüş bekliyordu. Dizel ve kalorifer yakıtını içeren distilat stokları ise beklentilerin aksine 1,68 milyon varil arttı.

ABD yönetimi, İran ve Ukrayna’daki savaşların yol açtığı dizel sıkıntısı ve fiyat artışlarını sınırlamak amacıyla ülkedeki 1 milyon varillik acil durum kalorifer yakıtı rezervinin yaklaşık üçte birine kadarını kredi yoluyla kullanıma sunmayı planlıyor.

Diplomatik cephede ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Ukrayna’daki savaşı sona erdirme konusunu görüştü. Kremlin, ABD arabuluculuğundaki barış görüşmelerinin gelecek ay yeniden başlaması konusunda anlaşmaya varıldığını açıklarken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy görüşmelerin mümkün olan en kısa sürede başlamasını desteklediğini belirtti.