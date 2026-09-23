Petrol, Suudi Arabistan’ın Kızıldeniz’e uzanan kritik bir petrol boru hattındaki ham petrol sevkiyatını yeniden artırmaya başlaması ve New York’taki Birleşmiş Milletler görüşmeleri üzerinden ABD-İran savaşına diplomatik çözüm bulunabileceği umutlarının güçlenmesiyle çarşamba günü geriledi.

Brent ham petrol vadeli kontratları yüzde 0,07 düşerek varil başına 99,18 dolara gerilerken, ABD ham petrolü (WTI) yüzde 0,39 kayıpla 90,17 dolara indi.

ABD Başkanı Donald Trump salı günü İran’ı “yok edebilecekleri” uyarısında bulunurken, elçileri Steve Witkoff ve Jared Kushner’ın savaşı sona erdirmek amacıyla İran’ın arabulucularıyla verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini de söyledi.

Trump, “Bir anlaşma yapmaları yönünde büyük bir ivme olduğunu düşünüyorum” dedi.

Arz görünümündeki iyileşme ve yaklaşık yedi aydır devam eden çatışmayı sona erdirme çabaları, gösterge Brent petrolünün salı günü 8 Eylül’den bu yana ilk kez varil başına 100 doların altında kapanmasına yol açtı.

KCM Trade Başanalisti Tim Waterer, “Piyasa şu anda küresel petrol arzı görünümü konusunda birkaç hafta öncesine kıyasla daha olumlu bir tablo görüyor” dedi.

Waterer, “ABD ve İran heyetlerinin New York’taki görüşmesi yatırımcılara bir umut ışığı verdi. ‘Yok etme’ tehditleri de dahil olmak üzere sert söylemler sürmesine rağmen piyasa, görüşmelerin gerçekleşme ihtimalini fiyatlamayı tercih ediyor” diye konuştu.

Konuyla ilgili bilgi sahibi üç kaynağa göre Suudi Arabistan, salı günü Doğu-Batı Petrol Boru Hattı’ndaki operasyonları yeniden başlattı. Bu gelişme, Orta Doğu’dan petrol akışlarının arttığına ilişkin işaretlerle birlikte geldi.

Suudi Arabistan’ın Iraklı milisleri sorumlu tuttuğu drone saldırıları nedeniyle krallık, 11 Eylül’de boru hattını kapatmış ve ülkenin Yanbu Limanı’ndaki ham petrol yüklemelerini durdurmuştu.

ABD-İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşın Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinin petrol akışlarını Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirmesini sekteye uğratmasının ardından Riyad, günde yaklaşık 4 milyon varil petrolü Hürmüz Boğazı’nı bypass ederek Yanbu’ya yönlendirmek için bu boru hattını kullanıyor.