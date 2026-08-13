Petrol, 2026 yılı küresel petrol talebine ilişkin beklentilerin aşağı çekilmesiyle perşembe günü 1 doların üzerinde geriledi. Ancak İran savaşı nedeniyle yaşanan arz sıkıntıları, düşüşü sınırladı.

Brent petrol yüzde 1,5 düşüşle 87,69 dolara, ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 1,6 gerileyerek 81,97 dolara indi.

OPEC, çarşamba günü yayımladığı aylık raporunda 2026 küresel petrol talebi artış tahminini günlük 580 bin varile düşürdü. Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) ise savaşın yakıt arzını kısıtlaması ve fiyatları yükseltmesi nedeniyle küresel petrol tüketiminin bu yıl günlük 1,6 milyon varil azalmasını beklediğini açıkladı. Kurumun önceki tahmini 1 milyon varillik düşüş yönündeydi.

ABD’de ham petrol stoklarının beklentilerin aksine sert biçimde artması da fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu. Enerji Bilgi İdaresi (EIA) verilerine göre ticari ham petrol stokları 7 Ağustos’ta sona eren haftada 17,4 milyon varil artarak 424,4 milyon varile yükseldi. Bu, Ocak 2023’ten bu yana görülen en büyük haftalık artış oldu.

Buna karşın İran ile ABD arasındaki müzakerelerde ilerleme sağlanamaması, petrol fiyatlarının daha fazla gerilemesini engelliyor. İranlı üst düzey bir kaynak, haziran ayında varılan geçici anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesine yönelik görüşmelerde ilerleme olmadığını söyledi.