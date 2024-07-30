Brent ham petrolü, önceki iki seansta yüzde 3’ten fazla kaybettikten sonra varil başına 80 doların altına işlem gördü, ABD ham petrolü ise yaklaşık 76 dolardan işlem görüyor. Citigroup dahil bankalar, Asya’nın en büyük ekonomisi için büyüme tahminlerini düşürürken, Asya’ya giden ABD petrolünün fiziksel ihracat fiyatları zayıflıyor.

OPEC+’nın arz kesintileri ve ABD’de daha düşük borçlanma maliyetleri beklentilerinin yardımıyla ham petrol yıl boyunca mütevazı bir şekilde yüksek kalmaya devam ediyor. Fed’den bir faiz oranı kararı Çarşamba günü açıklanacak, OPEC+ ise bir gün sonra bir izleme toplantısı düzenleyecek. Piyasa, kartelin önümüzdeki çeyrekte planlanan bir üretim artışına devam edip etmeyeceği konusunda ikiye bölünmüş durumda.

Teknik göstergeler, son düşüş hareketinin çok hızlı olduğunu gösteriyor, hem Brent hem de ABD ham petrolünün dokuz günlük göreceli güç endeksinde aşırı satılmış durumda. Yatırımcılar, dört haftalık düşüşü uzatıp uzatmayacaklarını görmek için Salı günü ilerleyen saatlerde ABD stokları hakkında bir endüstri raporuna bakacaklar.

Venezuela muhalefeti, seçimlerle ilgili kanıtları olduğunu ve muhalefet adayı Edmundo González’in, görevdeki Nicolás Maduro yerine Pazar günkü seçimi kazandığını söyledi.