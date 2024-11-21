Brent fiyatları haftanın dördüncü işlem gününde varil başına 73 dolara yakın işlem görürken, ABD ham petrolü 69 dolara yakın seyrediyor.

İngiliz basınına göre, Ukrayna, İngiltere’nin temin ettiği uzun menzilli “Storm Shadow” (Fırtına Gölgesi) adlı seyir füzelerini ilk kez Rusya topraklarında kullandı. Ülke basınında yer alan haberlere göre, Rusya’nın Kursk bölgesine bağlı Marino köyü sakinleri, İngiliz-Fransız yapımı Storm Shadow füzesine ait parçalar buldu. İngiltere ve Rusya’dan söz konusu füzelerin bölgede kullanılıp kullanılmadığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı. “Storm Shadow” füzelerinin, 250 kilometrenin üzerinde menzile sahip olduğu biliniyor.

Öte yandan ABD’de ham petrol stokları geçen hafta hükümet verilerine göre 545 bin varil arttı. Bu artış, Salı günü bir endüstri raporunda işaretlenen rakamlardan önemli ölçüde daha düşüktü. Petrol, Çin talebi ve daha güçlü dolar gibi bir dizi faktör tarafından sarsılarak Ekim ortasından bu yana kazançlar ve kayıplar arasında gidip geldi.

Vikas Dwivedi’nin de aralarında bulunduğu Macquarie Group analistleri yayımladıkları bir notta, “Jeopolitik risklerin azalması ve düşüş eğilimindeki temel faktörlerin büyük ağırlık kazanmasıyla petrol fiyatlarının gelecek yıl yeni dip seviyeleri test etmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.