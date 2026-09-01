Bölgedeki bir aylık sessizliğin ardından ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı’ndaki bir adayı vurması, İran’ın ise Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün’deki Amerikan hava üslerini hedef alan füze saldırılarıyla yanıt vermesi gerilimi yeniden tırmandırdı. Ürdün’e atılan füzelerin hava savunma sistemlerince imha edildiği bildirilirken, ABD Başkanı Donald Trump Fox News’a yaptığı açıklamada Amerikan güçlerine yönelik saldırılara yanıt verileceğini belirterek askeri tırmanış döngüsünün devam edebileceği sinyalini verdi.

ABD ve İranlı yetkililer çatışmaların aylarca sürebileceğini öngörürken, TD Securities Emtia Stratejisi Başkanı Bart Melek, Hürmüz Boğazı’ndan normal geçişlerin yakın zamanda başlamayacağını ve petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü seyrin sürmesini beklediklerini belirtti.

Çatışmalara rağmen Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt ve Irak gibi Körfez üreticileri petrol ihracatını sürdürmeye çalışıyor. Saptamayı önlemek adına konum bildiricilerini kapatarak boğazdan geçen tankerler dahi sürekli saldırı tehdidiyle karşı karşıya kalıyor.

Nitekim İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Umman yakınlarında Hürmüz’den çıkış yapan bir tankerin üç tanımlanamayan mühimmatla vurulduğunu raporladı.

Öte yandan, küresel işlenmiş ürün (dizel ve jet yakıtı) arzını rahatlatacak olumlu bir gelişme BAE’den geldi. Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC), savaşın ilk dönemlerinde hasar gören dünyanın en büyük tesislerinden Ruwais Rafinerisi’ni tam kapasiteye ulaştırdı.

Yaklaşık bir aydır tam kapasite çalışan tesisin, motorin ve havacılık yakıtı ihracatını artırarak rafine ürün piyasasındaki sıkışıklığı hafifletmesi bekleniyor.