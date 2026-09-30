Fiyatlar, Orta Doğu’dan petrol arzının toparlanmasının etkisiyle önceki seansta gerilemişti.

Brent vadeli kontratları yüzde 1,11 artışla varil başına 103,73 dolara yükseldi. ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 0,38 artışla 89,72 dolara çıktı.

Brent’in aylık bazda yaklaşık yüzde 14 yükselmesi bekleniyor. Bu, Temmuz ayından bu yana en güçlü aylık artış olacak. WTI ise Mayıs ayından bu yana ilk kez 106 doları aşmasının ardından ayı yaklaşık yüzde 4 yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor.

İki gösterge arasındaki fiyat farkı da bu ay dört ayın en yüksek seviyesine çıktı. Piyasa oyuncuları, ABD’nin dizel ihracatını kısıtlamaya yönelik olası planlarını izliyor. Böyle bir adım, ABD iç piyasasında arz fazlasına yol açarak rafinerilerin ham petrol işleme miktarını azaltmasına neden olabilir.

Trump, Kasım ayındaki ara seçimler yaklaşırken tüketicilere fiyat desteği sağlamak amacıyla dizel ihracatını yasaklamak yerine kırmızı renkli dizelin satışına izin vermeyi değerlendiriyor.

MST Marquee Enerji Araştırmaları Başkanı Saul Kavonic, “Hürmüz Boğazı’ndan akışların toparlandığına ilişkin daha fazla kanıt, ABD’nin dizel ihracatına yönelik kısıtlamalarına alternatiflerin ortaya çıkacağı umudu ve son 24 saatte İran kaynaklı önemli bir tırmanış yaşanmaması fiyatların bir miktar gerilemesine neden oldu” dedi.

Kavonic, durumun “hala oynak olduğunu, petrol lojistiğinin pahalı ve kısıtlı kaldığını” ifade etti.

Katar ise Salı günü, İran ile ABD arasındaki mekik diplomasisinin bir ilerleme sağlayabileceğini umduğunu açıkladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed al-Ansari, “Taraflar arasında mesaj alışverişinde bulunuyoruz ve çatışmanın sonuçlarından hepimizi koruyacak bir anlaşmaya varabilmek için ortak bir zemin oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.

Ancak Trump, ABD’li yetkililere dayandırılan ve İran’ın nükleer programına ilişkin “somut” adımlar atması karşılığında yaptırımların hafifletilmesine ve dondurulmuş İran fonlarının serbest bırakılmasına hazır olduğunu öne süren Axios haberini yalanladı.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu doğru değil. Onlara hiçbir şey teklif etmedim” ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan Salı günü, Doğu-Batı Boru Hattı’ndaki faaliyetlerin yeniden başlamasının ardından Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu Limanı’ndan petrol tankerlerine yükleme işlemlerine yeniden başladı.

Orta Doğu’daki üreticilerin ham petrol ihracatı Eylül ayında toparlanarak günlük 16,328 milyon varile ulaştı. Bu seviye, ABD-İsrail’in İran’la savaşının Şubat sonlarında başlamasından bu yana görülen en yüksek seviye oldu.

Piyasa kaynakları Salı günü Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine dayanarak yaptığı açıklamada, ABD’de ham petrol ve benzin stoklarının geçen hafta arttığını, distilat stoklarının ise gerilediğini bildirdi.

Kaynaklara göre, 25 Eylül’de sona eren haftada ham petrol stokları 1,02 milyon varil arttı.