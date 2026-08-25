Petrol, ABD’nin İran’a yönelik daha sert ikincil yaptırımlarının etkileri değerlendirilirken, önceki seansta yaşanan yüzde 2’nin üzerindeki düşüşün ardından salı günü yatay seyretti.

Brent petrolün varil fiyatı 9 sent gerileyerek 92,16 dolara düşerken, ABD ham petrolü (WTI) varil fiyatı 1 sent artışla 85,02 dolara yükseldi. Her iki kontrat da pazartesi günü yüzde 2’den fazla değer kaybetmişti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, pazartesi günü İran’ın ekonomik kaynaklarını kesmeye yönelik yaptırımların genişletildiğini açıkladı. Yeni düzenlemeler kapsamında ülkelerin İran’la ticari ilişkilerini kesmeleri veya dolar bazlı finansal sistemden dışlanma riskiyle karşı karşıya kalmaları bekleniyor.

Bessent, yaptırımlardan etkilenecek ülkelerin hangileri olduğunu ve uygulamanın ne zaman başlayacağını açıklamazken, söz konusu ülkelere yeni kurallara uyum sağlamaları için süre tanınacağını belirtti.