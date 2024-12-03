Brent ham petrolü varil başına 72 dolara yakın işlem görüyor. ABD Ham Petrolü, 68 doların üzerine çıktı. Yatırımcılar, üretici grubunun gelecek yıl bir arz fazlası endişesi nedeniyle üretimi yeniden canlandırmayı daha da geciktirmesini bekliyor.

Petrol, Pazartesi günü en büyük ithalatçı olan Çin’de kademeli bir ekonomik toparlanma belirtileriyle ilk başta yükseldi, ardından doların güçlenmesiyle emtiaların cazibesi azaldı.

Pepperstone Grup Araştırma Başkanı Chris Weston, “Devam eden dalgalanmalara rağmen, Brent’in mevcut seviyelerde kısa vadede yatay görünen bir değere ulaştı. Şimdilik, petrol piyasası pozisyonları yumuşatmaktan ve yeni haberler çıkması durumunda tepki vermeye hazırlanmakta” dedi.

Orta Doğu’da İsrail, Hizbullah’ın ateşkes kapsamındaki ilk saldırısına yanıt olarak Lübnan’da hava saldırıları düzenledikten sonra hala ateşkese bağlı olduğunu söyledi.

Avrupa’da kışın çok soğuk geçmesi, bölgede hala yaygın olarak kullanılan ısıtma yağı da dahil olmak üzere dizelde bir yükseliş eğilimine yol açtı.