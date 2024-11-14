Petrol, yükselen ABD dolarının emtiaya baskı yapması ve talep büyümesiyle ilgili endişelerin fiyatlara ilişkin görünümü gölgelemesiyle düşüşe geçti.

Brent petrol haftanın dördüncü işlem günü varil başına 72 dolara yakın işlem görürken, ABD ham petrolü 68 doların üzerinde seyrediyor.

Doların Donald Trump’ın seçim zaferinin ardından iki yılın en yüksek seviyesine ulaşması, ham maddelerin dolar cinsinden fiyatlandırılmasını çoğu alıcı için daha maliyetli hale getiriyor.

Ham petrol, Ekim ortasından bu yana haftalık kazançlar ve kayıplar arasında gidip gelirken, işlemciler OPEC+ arz hareketlerini, ABD para politikasını ve özellikle Çin’deki petrol talebi büyümesine yönelik riskleri değerlendiriyor.

Morgan Stanley’nin bu hafta yumuşayan görünüme atıfta bulunarak fiyat tahminlerini düşürmesiyle, küresel piyasanın gelecek yıl bir fazlalığa döneceğine dair yaygın bir endişe var.

Singapur’daki Saxo Capital Markets Pte’de baş yatırım stratejisti olan Charu Chanana, “Fed’in faiz indirimi ihtimali artarken bile, ABD’nin ekonomik dayanıklılığı doları güçlü tutuyor ve petrolü etkiliyor” dedi.