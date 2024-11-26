Trump’ın Kanada’dan ABD’ye enerji akışını etkileyebilecek duyurusu, dolar üzerinden fiyatlandırılan emtiaları etkiledi.

Brent petrol bir önceki seansı yüzde 2,8 gerileme ile kapatmasının ardından yönünü tekrar yukarı çevirdi.

Brent petrol haftanın ikinci işlem gününde varil başına 73 doların üzerine çıkarken ABD ham petrolü 69 dolara yakın işlem görüyor.

Pepperstone Group Ltd. Araştırma Başkanı Chris Weston, “İşaretler yapıcı görünse de, İsrail ve İran arasında bir anlaşma hala başarısız olabilir” dedi.

Petrol, Ekim ayının ortasından bu yana dar bir aralıkta işlem görüyor ve işlemciler, Rusya ve İran’dan gelen arz etrafında yoğunlaşan jeopolitik riskleri, gelecek yıl bir fazlalık beklentilerine karşı değerlendiriyor.