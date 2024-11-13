Petrol haftanın üçüncü işlem gününde yönünü yukarıya çevirdi.

Brent petrol varil başına 72 dolara yakın işlem görürken, ABD ham petrolü 68 doların üzerinde seyrediyor.

Ham petrol geçen ayın ortasından bu yana dar bir aralıkta işlem görüyor ve işlemciler Çin tüketimindeki eğilimleri, Orta Doğu’daki gerginlikleri ve Donald Trump’ın tekrar başkan seçilmesinin etkilerini takip ediyor.

OPEC’in aylık raporunun ardından ABD, Çarşamba günü kısa vadeli görünümünü yayınlayacak ve ardından Perşembe günü Uluslararası Enerji Ajansı’nın görüşü açıklanacak.

IG Asia Pte.’de piyasa stratejisti olan Yeap Jun Rong, “Çin’den daha doğrudan bir mali teşvikin olmaması, Trump başkanlığıyla ABD’de daha yüksek petrol üretimi olasılığıyla birlikte petrol talebi görünümüne gölge düşürdü,” dedi. Ayrıca, OPEC+’ın üretimi artırma planları olduğunu söyledi.