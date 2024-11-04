Petrol önceki üç seansta toplamda yaklaşık yüzde 3,3 artış göstermesinin ardından haftanın ilk işlem gününde yükselişine devam etti.

Brent Pazartesi yüzde 1,7’ye kadar yükselerek varil başına 74 doların üzerine çıkarken, ABD ham petrolü 71 dolara doğru tırmandı.

Üretici grubu OPEC, gelecek aydan itibaren günde 180 bin varil üretime başlamayı planlamıştı ancak yılın geri kalanında arzı kısıtlı tutma kararı aldı.

RBC Capital Markets LLC analistleri 3 Kasım’da yayımladıkları notta “OPEC’in kırılgan bir pazarda aşırı arz yaratmaya hazır olduğu endişeleri, duygu durumunu önemli ölçüde etkiliyor” ifadelerini kullandı.

Petrol fiyatları giderek daha değişken hale geldi. Önümüzdeki yıl aşırı arz endişeleri ve en büyük ithalatçı Çin’deki zayıf talep, dünyanın ham petrolünün yaklaşık üçte birini tedarik eden Orta Doğu’daki huzursuzluğa karşı ağırlık oluşturuyor. Petrol piyasası bu hafta ABD seçimleri ve Çin’in en üst düzey yasama organının toplantısı da dahil olmak üzere ufukta bir dizi önemli olaya tanıklık ediyor.

Bloomberg anketine göre, Saudi Aramco’nun da Aralık ayı için resmi fiyatlarını açıklaması planlanıyor ve üreticinin Asya için oranlarını düşürmesi bekleniyor.