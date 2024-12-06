Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, üretim kesintisini 2026 sonuna kadar uzatma kararı aldı.

Petrol, OPEC+’nın kapatılan üretimin yeniden canlanmasını üç ay daha erteleme kararından sonra yatay seyretti.

Brent ham petrolü, Perşembe günü yüzde 0,3 düşüşle kapandıktan sonra varil başına 72 dolara yakın işlem gördü ve ABD Ham Petrolü 68 doların üzerinde işlem gördü. OPEC ve müttefikleri, arzı artırmayı üçüncü kez erteleyerek, Nisan ayında mütevazı bir artışla başlamayı ve ardından kesintileri daha önce planlanandan daha yavaş bir tempoda 18 aya yaymayı tercih etti.

Ham petrol, Ekim ortasından bu yana dar bir aralıkta sınırlı kaldı. Orta Doğu ve Ukrayna’daki jeopolitik gelişmelerden kaynaklanan yükseliş, Amerika’daki daha yüksek üretim ve zayıf Çin talebi nedeniyle 2025’te bir fazlalık beklentisiyle dengelendi.

Martijin Rats’in de aralarında bulunduğu Morgan Stanley analistleri bir raporda, “OPEC+ petrol piyasasını dengelemeye devam etmeye istekli olduğuna dair güçlü bir işaret verdi. Gelecek yıl hala bir fazla tahmin ediyoruz, ancak öncesine göre daha az” denildi. Raporda ayrıca üçüncü ve dördüncü çeyrek tahminleri 68 ve 66 dolardan 70 dolara yükseltildi.