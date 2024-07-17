Brent varil başına 84 doların biraz altında işlem görürken, ABD ham petrolü 81 dolara yakın. Rakamlara aşina olan kaynaklara göre, Amerikan Petrol Enstitüsü’nün raporuna göre, ABD ham stokları geçen hafta 4,4 milyon varil azaldı. Resmi envanter verileri Çarşamba günü ilerleyen saatlerde gelecek ve eğer onaylanırsa bu, geçen Eylül ayından bu yana en uzun düşüş serisi olacak.

Ham petrol, OPEC+’nın arzı kısmasının ardından yıl boyunca yüksek kalmayı sürdürüyor; ancak fiyatlar, en büyük ithalatçı Çin’deki talebin zayıf olduğuna ilişkin işaretler üzerine bu ayın başındaki zirveden geriledi. Ülke, Haziran ayına kadar geçen üç ayda son beş çeyrekteki en yavaş büyümesini kaydetti ve Uluslararası Enerji Ajansı, zayıf petrol talebi büyümesine ilişkin beklentilerini Asya ülkesinin yavaşlamasına bağladı.

Konuya aşina kaynaklara göre Rusya, OPEC+ kotasının üzerindeki pompalamayı telafi etmek için ekstra ham üretim kesintileri yapmayı planlıyor.