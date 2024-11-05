Petrol, Orta Doğu’daki gerginliklerin devam ettiği ve ABD seçimlerine odaklanılan bir ortamda beş günlük yükselişini sürdürdü.

Brent, varil başına 75 doların üzerine çıkarken ABD ham petrolü ise 72 dolara yükseldi.

Piyasa, aylarca süren yoğun kampanyanın ardından bıçak sırtında seyreden ABD başkanlık seçimleri öncesinde de gergin.

ING Groep NV’de emtia stratejisi başkanı Warren Patterson, OPEC+’ın eyleminin “grubun piyasayı birçok kişinin beklediğinden daha fazla desteklemeye istekli olduğunu gösterdiğini” söyledi. Patterson, “Orta Doğu’daki gerginlik ve Meksika Körfezi fırtınaları bir miktar yukarı yönlü risk oluştururken, petrol de ABD seçimleriyle ilgili daha geniş piyasa hareketlerine kapılmaya karşı savunmasız.” ifadelerini kullandı.

Konuya yakın kişilerin aktardıklarına göre, olası sonuçlar arasında Güney Kore, Trump kazanırsa ülkenin Amerika ile olan ticaret fazlasını azaltmak için ABD’den enerji ithalatını artırmayı düşünüyor.