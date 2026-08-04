Petrol, önceki seansta sert düşüş yaşamasının ardından salı günü hafif yükseldi.

Piyasalarda, ABD ile İran arasındaki savaşı sona erdirecek diplomatik bir çözümün hâlâ uzak görünmesi nedeniyle Orta Doğu’dan petrol arzının risk altında kalmaya devam edeceği endişesi etkili oldu.

Ekim vadeli Brent petrol yüzde 0,7 yükselerek varil başına 84,39 dolara çıktı. Brent petrol, önceki seansta yüzde 7 değer kaybederek son üç haftanın en düşük seviyesine gerilemişti.

ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 0,7 artışla 80,95 dolardan işlem gördü. WTI, bir önceki seansta yüzde 5’in üzerinde düşüşle yaklaşık bir haftanın en düşük seviyesini görmüştü.

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın pazar günü İran’a yönelik yeni saldırıları, savaşı sona erdirmeye ve Hürmüz Boğazı üzerindeki anlaşmazlığı çözmeye yönelik görüşmeler sürerken ertelediğini açıklamasının ardından sert gerilemişti. Körfez’deki petrol üreticilerini küresel pazarlara bağlayan Hürmüz Boğazı’ndan, çatışmalar başlamadan önce dünya günlük petrol tüketiminin yaklaşık yüzde 20’sine denk gelen enerji ihracatı gerçekleştiriliyordu.

Ancak İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, pazartesi günü Trump’ın açıklamalarını reddederek ABD ile herhangi bir müzakerenin yürütülmediğini ve planlanmış bir görüşme bulunmadığını söyledi.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Trump’ın İran’a yönelik saldırıları durdurması ve müzakerelerin yeniden başlayabileceğini söylemesi petrol fiyatları üzerindeki baskıyı bir miktar hafifletti. Ancak bu düşüş kırılganlığını koruyor. Eğer yeniden füzeler ateşlenmeye başlanır ya da Hürmüz Boğazı çevresindeki tankerler tekrar hedef alınırsa petrol fiyatları aynı hızla yeniden yükselebilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Hürmüz Boğazı üzerindeki anlaşmazlık ise taraflar arasındaki temel sorunlardan biri olmayı sürdürüyor. Washington, haziran ayında imzalanan mutabakatın İran’ın boğazı ulaşıma açmasını öngördüğünü savunurken, Tahran ise metnin boğaz üzerindeki kendi egemenlik yetkisini açıkça koruduğunu ileri sürüyor.

Barclays analistlerine göre, 31 Temmuz’da sona eren haftada Hürmüz Boğazı üzerinden geçen ham petrol ve rafine ürünlerin net ihracatı günlük ortalama 4,2 milyon varil oldu. Bu rakam bir önceki haftada günlük 3,2 milyon varil seviyesindeydi.

Öte yandan gemi takip verileri, Aden Körfezi’nde Suudi Arabistan bayraklı altı süper tankerin rotasını değiştirerek Güney Afrika yönüne ilerlediğini, Suudi petrolü taşıyan iki tankerin ise Babülmendep Boğazı’nı geçmeyi başardığını gösterdi.

Aynı veriler, gemilere yönelik saldırı haberlerinin ardından İran ile Umman arasındaki Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğinin de yavaşladığını ortaya koydu.

Hürmüz Boğazı’ndaki güvenlik riskleri sürüyor. Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), salı günü Umman’ın El Hasab kentinin yaklaşık 20 deniz mili (37 kilometre) kuzeydoğusunda bir yük gemisinin telsiz üzerinden kimliği belirsiz bir mühimmatla vurulduğunu bildirmesinin ardından olay ihbarı aldığını açıkladı.