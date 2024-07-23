Küresel gösterge Brent, önceki iki seansta yüzde 3’ten fazla kayıp yaşadıktan sonra varil başına 82 doların üzerinde tutunurken, ABD ham petrolü 78 dolara yakın. Düşüş, Çin’deki talebe ilişkin endişelerden kaynaklanan aşağı yönlü baskıyı şiddetlendirmesi üzerine geldi.

Endüstri tarafından finanse edilen Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD stoklarındaki haftalık değişimlere ilişkin tahminini Salı günü ilerleyen saatlerde yayınlayacak. Ülke çapındaki ham petrol stokları son üç haftadır düşerek Şubat ayından bu yana en düşük seviyesine ulaştı.

Ham petrol, OPEC+’nın arz kesintileri ve muhtemelen Eylül ayından itibaren ABD faiz oranlarının düşeceği beklentileri sayesinde yılbaşından bu yana yüksek kalmayı sürdürüyor. Yatırımcılar Joe Biden’ın başkanlık adaylığından geri çekmesinin sonuçlarını tartarken, siyasi riskler ön planda ve merkezde kalıyor.

Singapur’daki ING Groep NV emtia stratejisi başkanı Warren Patterson, “Son dönemdeki zayıf verilerin ardından Çin’in talep endişelerinin devam etmesi petrol üzerinde ağırlık yaratmaya devam ediyor. OPEC+ kesintileri piyasanın mevcut çeyrekte sıkılaşmasını sağlamalı. Ancak bunun ne kadar sıkılaşacağı Çin talebinin nasıl gelişeceğine bağlı olacak” dedi.