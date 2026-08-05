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Brent petrol salı günü varil başına 80 doların altına gerileyerek 13 Temmuz’dan bu yana en düşük kapanışını gerçekleştirdi.

Katar, salı günü yaptığı açıklamada savaşı sona erdirmeye yönelik arabuluculuk çalışmalarında ilerleme kaydedildiğini bildirmişti. Bu açıklama petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluştururken, İran ise ABD Başkanı Donald Trump’ın görüşmelerin başladığı yönündeki açıklamasını reddetmeye devam etti.

Brent petrol vadeli işlemleri yaklaşık yüzde 0,3 yükselerek varil başına 79,62 dolara çıktı. ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 0,2 artışla 75,90 dolardan işlem gördü.

Yatırımcılar, ABD ile İran arasındaki savaşı sona erdirmeye ve Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğini yeniden başlatmaya yönelik diplomatik çabaların sonuç verip vermeyeceğini yakından izliyor.

Petrol çarşamba günü, önceki iki işlem gününde yaşanan sert düşüşlerin ardından yatay seyretti.

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