Brent petrol 93,82 dolar, ABD ham petrolü (WTI) ise 86,78 dolar seviyesinde işlem gördü. Son beş işlem gününde Brent %7’den, WTI ise %8’den fazla yükseldi ve her iki gösterge de 24 Temmuz’dan bu yana en yüksek seviyelerine çıktı.

Yükselişte, savaşın uzamasıyla Suudi Arabistan, Irak, BAE ve Kuveyt gibi önemli üreticilerden arzın kısıtlanabileceği endişesi etkili oluyor. Daha önceki ateşkes bu hafta sona ererken taraflar yeniden müzakerelere başlamadı.

Trump’ın İran’a destek veren ülkelere yönelik “benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon” tehdidi de gerilimi artırdı. BAE’nin İran’la tüm finansal ve ekonomik işlemleri askıya alması da dikkat çekti.

Savaş nedeniyle Hürmüz Boğazı’ndaki tanker trafiği ciddi biçimde gerilerken, Çarşamba günü boğazdan yalnızca 9 gemi geçti. Savaş öncesinde dünya petrol tüketiminin yaklaşık beşte biri bu güzergâhtan taşınıyordu.