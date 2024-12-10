Yatırımcılar gelecek yıl daha cesur bir Çin teşviki olasılığını tartarken petrol sabit kaldı. Enerji piyasası ise Suriye rejiminin çöküşünün sonuçlarını izliyor.

Brent vadeli işlemleri varil başına 72 dolara yakın işlem görürken ABD ham petrolü ise 68 doların üzerinde seyretti.

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçı Çin 13 yıl sonra ilk kez parasal duruşunu değiştirdi. Buna göre Politbüro toplantısında ekonomiye ilişkin kritik mesajlar çıktı. Politbüro para politikasının ılımlı bir şekilde gevşek olacağını belirtirken mali politikanın ise önümüzdeki yıl daha proaktif olacağı ifade edildi.

Petrol, Çin talebi, bol miktarda küresel arz ve Ukrayna ile Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili endişelerle boğuşurken, Ekim ortasından bu yana dar bir aralıkta işlem görüyor.

Beşşar Esad'ın Suriye rejiminin düşüşü, grupların kontrol için savaşmasıyla daha fazla kargaşaya yol açabilecek bir güç boşluğu bıraktı.

Yatırımcılar bu hafta petrol piyasasının anlık görüntüsünü sağlayacak bir dizi veri ve yorum alacaklar. Bunlar arasında Enerji Bilgi İdaresi'nin aylık Kısa Vadeli Enerji Görünümü ve OPEC ile Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporları yer alıyor.