Küresel gösterge brent önceki seansta yüzde 2'den fazla yükseldikten sonra varil başına 90 dolar civarında işlem görürken, ABD ham petrolü 85 doların üzerinde kaldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bir işgale hazırlanıldığını söyledi.

Bu sözler, petrol vadeli kontratlarında son birkaç gündür düşüşte olan savaş primini yeniden alevlendirdi. Dünya ham petrolünün yaklaşık üçte birini oluşturan Orta Doğu'daki başlıca tehditler arasında ABD'nin İran ihracatını kısıtlamaya yönelik adımlar atması ve nakliyede aksamalar yer alıyor.

Wall Street Journal'a göre, geniş çapta beklenen kara saldırısı, ABD'nin bölgede hava savunma sistemleri konuşlandırmasına izin vermek için ertelenmişti. Bu arada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bölgeye ziyareti sırasında büyük bir kara operasyonunun hata olacağını söyledi.

Standard Chartered Yatırım Stratejisti Han Zhong Liang, "Piyasalar çatışmanın tırmanma olasılığına uyum sağladıkça petrol fiyatlarının yükselebileceğini düşünüyoruz ve ABD ham petrolünün yakın vadede varil başına 90 dolar civarında işlem görmesi muhtemel” dedi.

Enerji Bilgi İdaresi verilerine göre, Orta Doğu dışında ABD ülke çapındaki stoklar geçen hafta 1,37 milyon varil arttı. Cushing, Oklahoma depolama merkezindeki stoklar 213 bin varil arttı. Benzin gibi yakıtlardan elde edilen karların kış sezonu öncesinde azalması nedeniyle dünya çapındaki fiziksel petrol piyasalarında da fiyatlarda düşüş görülüyor.