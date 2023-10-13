ABD ham petrolü Cuma günü varil başına 84 dolara yükseldi ve bu hafta yaklaşık yüzde 1 artış gösterdi. Pazartesi günü İsrail-Hamas çatışmasından sonra yaşanan dalgalanmanın büyük kısmı, OPEC'in kilit noktası Suudi Arabistan'ın İran'la ender görülen üst düzey bir diplomatik çağrıda barış çağrısı yapmasıyla çatışmanın kontrol altına alınacağı beklentileriyle sona erdi. Yine de İsrail'in Gazze'ye karadan müdahalesi daha fazla istikrarsızlığa yol açabilir.

ABD ham stoklarında Şubat ayından bu yana görülen en büyük artış, Perşembe günü fiyatların düşmesine yardımcı oldu, ancak bu, ABD ham petrolünün teslimat noktası olan Cushing, Oklahoma'daki depolama merkezindeki arzdaki başka bir düşüşle azaldı. Uluslararası Enerji Ajansı, petrolün son zamanlarda varil başına 100 dolardan gerilemesinin fiyatların talebi aşındırmaya yetecek kadar yükseldiğini gösterdiğini, ancak bu yıl dünya tüketiminde hala rekor görüldüğünü söyledi.

Singapur'daki Saxo Capital Markets Piyasa Stratejisti Charu Chanana, "Petrole yönelik temel tehdit ancak İran'ın müdahalesi kanıtlanırsa gelecektir. Petrol talebi görünümü de karışık olmaya devam ediyor” dedi.