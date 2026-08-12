*2026’da 3 bin 831 kişinin KKTC’ye girişine izin verilmedi.

*İkamet izinsiz ve sair suçlar nedeniyle bin 180 kişi KKTC’den ihraç edildi.

*Cürümlerin aydınlatılma oranı yüzde 99,13’e ulaştı. Toplam cürüm ve kabahat sayısı 2 bin 751’e geriledi.

*Ölümlü trafik kazaları yüzde 24, can kayıpları yaklaşık yüzde 15 azaldı.

Polis Genel Müdürlüğü (PGM), ülkedeki güvenlik durumuna ilişkin kapsamlı verileri kamuoyuyla paylaştı.

Toplam cürüm ve kabahat sayısının son iki yıldır kesintisiz düştüğünü açıklayan PGM, 2026 yılının ilk 7 ayında cürümlerin aydınlatılma oranının yüzde 99,13’e ulaştığını bildirdi.

2026 yılında 3 bin 831 kişinin ülkeye girişine izin verilmediği, ikamet izinsiz ve sair suçlar nedeniyle tespit edilen bin 180 kişinin ise KKTC’den ihraç edildiği açıklandı.

Trafikte de ölümlü kazaların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24, can kayıplarının ise yaklaşık yüzde 15 azaldığı belirtildi.

PGM ayrıca, değişen suç yapısı ve artan ihtiyaçlar nedeniyle Polis Teşkilatı’nın yasal kadrosunun 3 binden 4 bin 500’e çıkarılmasının zorunlu hale geldiğini vurguladı.

Polis Genel Müdürlüğü, KKTC’deki güvenlik tablosunun günlük olaylar veya sosyal medya paylaşımları üzerinden değil, karşılaştırılabilir resmi veriler ve ölçülebilir sonuçlar üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

PGM’den yapılan açıklamada, ülkenin huzuru, güvenliği ve kamu düzeninin korunmasının devletin temel görevleri arasında olduğu vurgulanarak, güvenlik durumu değerlendirilirken ülkenin değişen koşullarının da dikkate alınması gerektiği kaydedildi.

Son dönemde meydana gelen şiddet, silahlı saldırı, trafik kazası, uyuşturucu ve kadına yönelik şiddet olaylarının toplumda yarattığı hassasiyetin anlaşıldığı belirtilen açıklamada, “Bir kişinin dahi zarar gördüğü hiçbir olay sıradan, önemsiz veya kabul edilebilir değildir.” denildi.

PGM’nin meydana gelen her olayı aynı ciddiyetle ele aldığı; suçların önlenmesi, olayların aydınlatılması, faillerin adalete teslim edilmesi ve benzer olayların tekrarının önüne geçilmesi amacıyla çalışmaların kesintisiz sürdürüldüğü ifade edildi.

TOPLAM OLAY SAYISINDAKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

PGM’nin 1 Ocak-31 Temmuz dönemlerini kapsayan karşılaştırmalı verilerine göre, toplam cürüm ve kabahat sayısı 2021’de 3 bin 943, 2022’de 3 bin 469, 2023’te 3 bin 527, 2024’te 3 bin 520, 2025’te 3 bin 4 ve 2026’da 2 bin 751 olarak kayıtlara geçti.

Verilerin toplam cürüm ve kabahat sayısında son iki yıldır kesintisiz düşüş yaşandığını gösterdiği belirtilen açıklamada, 2024-2025 döneminde yaklaşık yüzde 15, 2025-2026 döneminde ise yaklaşık yüzde 8 azalma meydana geldiği kaydedildi.

2021 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında ise toplam azalmanın yüzde 30’u aştığı belirtildi.

PGM, bu verilerin suç içeren olayların kontrol edilemez şekilde arttığı yönündeki değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını gösterdiğini ifade etti.

Söz konusu düşüşte Polis Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen yoğun denetimler, etkin önlemler ve önleyici tedbirlerin önemli rol oynadığı kaydedildi. Sahadaki görünürlük, risk odaklı uygulamalar ve suç oluşmadan müdahaleyi hedefleyen stratejik yaklaşımın olumlu tablonun oluşmasında belirleyici olduğu belirtildi.

3 BİN 831 KİŞİNİN ÜLKEYE GİRİŞİNE İZİN VERİLMEDİ, BİN 180 KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ

Ülkeye girişlerde Muhaceret Memurlarının yanı sıra “Risk Analiz ve Profil Uzmanları” tarafından gerçekleştirilen mülakat ve değerlendirmeler sonucunda, 2026 yılında toplam 3 bin 831 kişinin ülkeye girişine izin verilmediği açıklandı.

Ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde ise yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz bulunduğu tespit edilenler ile sair suçlar nedeniyle toplam bin 180 kişinin KKTC’den ihraç edildiği bildirildi.

CÜRÜMLERİN AYDINLATILMA ORANI YÜZDE 99,13’E ULAŞTI

PGM, bir ülkenin güvenlik durumunun yalnızca meydana gelen olayların sayısıyla değil, olaylara ne kadar hızlı müdahale edildiği, faillerin tespit edilip edilmediği ve suçların aydınlatılarak adalete taşınıp taşınmadığıyla da değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

Cürüm niteliğindeki suçların aydınlatılma oranının son altı yılın tamamında yüzde 98’in üzerinde gerçekleştiği belirtilen açıklamada, bu oranın 2026 yılının ilk yedi ayında yüzde 99,13’e ulaşarak incelenen dönemin en yüksek seviyesine çıktığı kaydedildi.

PGM, başka bir ifadeyle meydana gelen cürümlerin tamamına yakınının aydınlatıldığını vurguladı.

Bu sonucun polis mensuplarının özverili çalışmalarının, vatandaşların duyarlılığı ve iş birliğinin, uzman birimler arasındaki koordinasyonun, istihbari faaliyetlerin ve olaylara hızlı müdahale kapasitesinin somut göstergesi olduğu ifade edildi.

“KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ÖNCELİKLİ GÖREVLERİMİZ ARASINDA”

Kadına yönelik şiddetin yalnızca olay bazlı bir güvenlik meselesi olmadığı, insan onurunu ve temel hakları doğrudan etkileyen çok yönlü toplumsal bir sorun olduğu vurgulandı.

PGM’nin kadına yönelik şiddetle mücadeleyi en öncelikli görev alanlarından biri olarak gördüğü ve bu alandaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.

Polis teşkilatının kendisine ulaşan her ihbar ve başvuruyu ivedilikle değerlendirdiği, mağdurun güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin gecikmeksizin hayata geçirildiği kaydedildi.

Olaylara müdahalede etkinlik, hassasiyet ve profesyonelliğin esas alındığı, her vakada risk değerlendirmesinin titizlikle yapıldığı ifade edildi.

PGM’nin kadına yönelik şiddetin hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu bilinciyle hareket ettiği; şiddetin önlenmesi, mağdurların korunması ve faillerin adalet önüne çıkarılması için mücadelesini kesintisiz sürdüreceği vurgulandı.

ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZALARINDA YÜZDE 24 AZALMA

Trafiğin ülkenin üzerinde önemle durması gereken temel sorunlarından biri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, her can kaybının daha güçlü tedbirler alınmasını gerektiren ağır bir sonuç olduğu belirtildi.

1 Ocak-31 Temmuz dönemlerini kapsayan verilere göre, 2023 yılında 28 ölümlü trafik kazasında 31 kişi, 2024 yılında 27 ölümlü kazada 28 kişi, 2025 yılında 25 ölümlü kazada 27 kişi, 2026 yılında ise 19 ölümlü kazada 23 kişi hayatını kaybetti.

Buna göre 2026 yılının ilk yedi ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ölümlü trafik kazalarında yüzde 24, can kayıplarında ise yaklaşık yüzde 15 azalma meydana geldi.

2023 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında ise ölümlü trafik kazalarındaki azalmanın yaklaşık yüzde 32’ye, can kayıplarındaki azalmanın da yaklaşık yüzde 26’ya ulaştığı belirtildi.

KAYITLI ARAÇ SAYISI 498 BİNİ AŞTI

PGM, trafikteki iyileşmenin ülkedeki kayıtlı araç sayısındaki büyük artışa rağmen gerçekleştiğine dikkat çekti.

Kayıtlı araç sayısının 2016-2026 döneminde yaklaşık yüzde 173 artarak 182 bin seviyesinden 498 binin üzerine çıktığı, yalnızca 2023-2026 dönemindeki artışın ise yaklaşık yüzde 26 olduğu kaydedildi.

Bu sonuçta yoğunlaştırılan denetimlerin ve önleyici polislik çalışmalarının önemli katkısı bulunduğu ifade edildi.

Geçtiğimiz Temmuz ayında ülkede 309 trafik kazası meydana geldiği belirtilirken, aynı dönemde 96 bin 881 aracın kontrol edildiği, bin 483 aracın trafikten men edildiği ve toplam 16 bin 161 trafik raporu düzenlendiği açıklandı.

Trafik raporlarının başta alkollü, ehliyetsiz ve süratli araç kullanma suçları olmak üzere çeşitli ihlaller nedeniyle düzenlendiği kaydedildi.

PGM, bu verilerin polisin yalnızca kazalar meydana geldikten sonra değil, ihlalleri ve kazaları önlemek amacıyla da sahada yoğun ve etkin çalışma yürüttüğünü gösterdiğini belirtti.

“TRAFİKTE SIFIR CAN KAYBI” HEDEFİ

Trafik güvenliğinin yalnızca polisiye denetimlerle sağlanamayacağı gerçeğinden hareketle, “Trafikte Sıfır Can Kaybı” hedefi doğrultusunda ülke genelini kapsayan ortak bir çalışma platformu oluşturulduğu bildirildi.

Platformda Polis Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Trafik Dairesi Müdürlüğü ve Karayolları Dairesi ile ilgili meslek odaları, sivil toplum örgütleri ve trafik güvenliği alanında sorumluluk taşıyan diğer paydaşların yer aldığı kaydedildi.

Çalışmaların birinci aşamasının tamamlandığı, mevcut sorunlar ve ihtiyaçların değerlendirilerek bundan sonraki süreçte uygulanması gereken tedbirlerin planının oluşturulduğu belirtildi.

Denetimler, yol ve kavşak güvenliği, trafik eğitimi, sürücü davranışları, mevzuat, teknolojik denetim sistemleri ve kurumlar arası koordinasyon alanlarında belirlenen çalışmaların ilgili paydaşlarla birlikte hayata geçirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

“DEĞİŞEN SUÇ YAPISI ÇAĞDAŞ MEVZUATI ZORUNLU KILIYOR”

Açıklamada, organize ve teknolojik imkanlarla işlenen suçların giderek daha karmaşık hale geldiğine işaret edilerek, bu suçlarla mücadelenin istihbarat, teknik takip, mali analiz ve dijital delil incelemesi gibi modern yöntemleri zorunlu kıldığı belirtildi.

Suçla daha etkin mücadele edilebilmesi için organize suçun yasalarca tanımlanması, teknik ve hukuki soruşturma araçlarının güçlendirilmesi, tanık ve muhbirlerin korunması, suç gelirlerinin takibi, dijital delil süreçlerinin geliştirilmesi ve kurumlar arası bilgi paylaşımının hızlandırılması gerektiği kaydedildi.

Organize suçlarla mücadele amacıyla hazırlanan yasal düzenlemelerin de bir an önce hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

PGM, amaçlarının polise sınırsız yetki vermek olmadığının altını çizerek, hukukun üstünlüğü ve yargısal denetim çerçevesinde çağdaş ve etkili soruşturma imkanlarının güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

POLİS KADROSUNUN 4 BİN 500’E ÇIKARILMASI TALEBİ

Ülkenin nüfusu, kayıtlı araç sayısı, çalışma ve ikamet izinleri, öğrenci nüfusu ile giriş-çıkış hareketliliğinin önemli ölçüde büyüdüğüne dikkat çekilen açıklamada, Polis Teşkilatı’nın yasal kadrosunun uzun yıllardır 3 bin personelle sınırlı kaldığı belirtildi.

Mevcut personel sayısının halen yasal kadronun altında olduğu ve kadronun yaklaşık yüzde 17,5’inin boş durumda bulunduğu kaydedildi.

Buna karşılık suçların niteliğinin değiştiği; organize suçlar, mali suçlar, insan ticareti, bilişim suçları, uyuşturucu suçları ve uluslararası bağlantılı suçların daha fazla uzmanlık gerektiren bir yapıya kavuştuğu ifade edildi.

PGM, bu nedenle Polis Genel Müdürlüğü’nün yasal kadrosunun 3 binden 4 bin 500’e çıkarılmasının bir tercih değil, ülkenin büyüyen güvenlik ihtiyaçlarının ortaya koyduğu bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Personel artışının organize suçlar, uyuşturucu, mali ve bilişim suçlarıyla mücadele kapasitesinin geliştirilmesi, muhaceret denetimlerinin etkinleştirilmesi, kadına ve çocuğa yönelik şiddet alanındaki uzmanlaşmanın artırılması ile trafik ve önleyici polislik hizmetlerinin güçlendirilmesi bakımından önem taşıdığı kaydedildi.

PGM: KKTC GÜVENLİ BİR ÜLKEDİR

Açıklamada, karşılaştırılabilir verilerin toplam cürüm ve kabahatlerde son iki yıldır kesintisiz düşüş yaşandığını, ölümlü trafik kazaları ve trafik kaynaklı can kayıplarında istikrarlı bir gerileme sağlandığını ve cürümlerin aydınlatılma oranının yüzde 99,13’e ulaştığını gösterdiği belirtildi.

Polis Genel Müdürlüğü’nün suçla mücadeleyi yalnızca meydana gelen olaylara müdahale etmek şeklinde ele almadığı; suçları önlemek, caydırıcılığı artırmak ve vatandaşların kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak anlayışıyla çalışmalarını yürüttüğü ifade edildi.

Açıklamada, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güvenli bir ülkedir. Bu güvenli ortamın korunması ve değişen tehditlere karşı daha güçlü hale getirilmesi için Polis Teşkilatı’nın personel, mevzuat, teknoloji ve altyapı bakımından desteklenmesi gerekmektedir.” denildi.

PGM açıklamasını, “Polis Genel Müdürlüğü, tüm mensupları ile birlikte halkımızın huzur ve güvenliği için görevinin başındadır.” ifadeleriyle tamamladı.