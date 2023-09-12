PGM Trafik Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ülkede bulunan ilk ve orta dereceli okullarda 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılına gelecek hafta başından itibaren başlanacağı ifade edilerek, okulların açılması ile yoğun olan trafik akışının, okul giriş ve çıkış saatlerinde daha da yoğunlaşacağına dikkat çekildi.

Açıklamada, trafikte yaşanacak olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla yetkili diğer kurum ve kuruluşlar yanında Polis Genel Müdürlüğü’nün de gerekli önlemleri aldığı ve okul önlerinde öğrencilerin güvenli bir şekilde okula giriş ve çıkış yapabilmeleri için personel görevlendirildiği belirtildi.

-Sürücülere uyarılar…

“Trafik eğitiminin ailede başladığı unutulmamalı ve çocuklarımızı trafikte nasıl davranmaları gerektiği konusunda eğitmeliyiz” vurgusu yapılan açıklamada, “Çocuklarımızı okula bırakırken veya okuldan alırken araç yoğunluğu olacağından, okul giriş-çıkış kapıları önüne araçlarımızı park edip yığılmalara sebep olunmamalı ve trafikte çocuklarımızın hayatını tehlikeye atacak sürüşler yapılmamalıdır” denildi.

Sürücülerin özellikle okulların bulunduğu bölgelerde, öğrencilerin davranışlarını takip ederek, doğacak tehlikelere karşı önceden hazırlıklı olması, park halindeki araçlar arasından çocukların aniden dikkatsizce yola atılabileceğini düşünmesi ve sürat yapmadan araç kullanması gerektiği kaydedilen açıklamada, şunlar belirtildi:

“Sürücüler araçlarını yaya geçitlerine veya köşe başlarına park ederek, diğer sürücü ve yayalara tehlike yaratmamalıdır. Araçlarından yolcu indirirken mutlaka yol kenarına açılan kapılar kullanılıp, her zaman sol taraftaki kapıdan yol kenarına veya kaldırıma öğrenci indirilmelidir. Öğrencileri araçtan indirdikten sonra her zaman gözlemleyerek, güvende olduklarından emin olduktan sonra hareket edilmelidir.”

-“Toplu taşımacılık yapan araç sürücüleri, öğrencileri salimen okullarına taşımakla sorumlu”

Toplu taşımacılık yapan araç sürücülerinin, daima trafik kurallarına uyması ve öğrencileri salimen okullarına taşımakla sorumlu olduklarını unutmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlara dikkat çekildi:

“Otobüs durmadan öğrencilerin araçtan inmesini mümkün kılmamak için otobüsün kapısı açılmamalıdır. Trafiğin uygun ve emniyetli olduğu yerlerde ve otobüs duraklarında yolcu indirip alınmalıdır. Otobüsten yolcu indirirken mutlaka yol kenarına açılan kapılar kullanılıp, her zaman sol taraftaki kapıdan yol kenarına veya kaldırıma öğrencinin salimen indirilmesi sağlanmalıdır. Öğrencilerin araçtan indiğinden veya araca girdiğinden emin olduktan sonra hareket edilmelidir.”

Açıklamada, öğrenci taşımacılığında kullanılan otobüs ve minibüslerde on bir yaşından küçük öğrencilerin taşınması halinde, küçük yolcuların güvenliğinden sorumlu olacak bir refakatçi bulundurulmasının yasal mevzuat gereği olduğu ifade edildi.

-Öğrencilere uyarılar…

Öğrencilerin, okullarına emniyet içinde gidebilmek için son derece dikkatli olması, daima kaldırımda yürümesi, kaldırım yoksa yolun sağ tarafını kullanması gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Öğrenciler, yolu kontrol etmeden aniden yola atılmamalı ve yolda yürürken arkadaşlarıyla el şakası yaparak, yol içerisinde kendilerini tehlikeye atacak hareketlerden kaçınmalıdır. Karşıdan karşıya geçerken görüş açısının geniş olduğu yerler, yaya geçitleri ve polisin bulunduğu noktalar tercih edilmelidir.

Bunların dışında karşıya geçilecekse, yolun sağını ve solunu kontrol etmeden ani olarak yol içerisine çıkılmamalı ve sürücülerin kendilerini görebileceği yerlerden veya varsa yaya geçitlerini kullanarak, koşmadan ancak hızlı adımlarla karşıya geçilmelidir.

Otobüs veya araçlarda ayakta durmayıp, vücudun herhangi bir yerini araçtan dışarı çıkarmamalıdır. Araçlardan inerken mutlaka yol kenarına açılan kapılar kullanılıp, her zaman sol taraftaki kapıdan yol kenarına veya kaldırıma inilmeli ve kendilerinden küçük kardeşlerine ve arkadaşlarına daima örnek olarak öğrendiklerini onlara da öğretmelidir.”

Öğretmenlerin, çocukları geleceğe hazırlarken trafik kuralları ile ilgili bilgileri onlara özenle aktarması gerektiği ifade edilen açıklamada, “Öğretmenlerin vereceği bilgilerin, öğrencilerimizin eğitiminde daha fazla katkı sağlayacağı unutulmamalıdır” denildi.

-“Okul idareleri imkanları dahilinde gerekli tedbirleri almalı”

Açıklamada, okul idareleri tarafından öğrencilerin güvenli bir şekilde okula giriş ve çıkış yapabilmelerini sağlamak amacıyla giriş ve çıkış saatlerinde imkanları dahilinde okul önlerinde gerekli tedbirleri alması gerektiği belirtildi.

Trafikte herkesin birbirine saygı göstererek, kurallara uyması halinde, yaşanacak üzücü olayların önlenebileceği hatırlatılan açıklamada, huzurlu, güvenli ve kazasız bir eğitim yılı geçirilmesi temenni edildi.