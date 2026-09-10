Polis Genel Müdürlüğü (PGM), yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde öğrenci, öğretmen ve okulların güvenliğinin sağlanması amacıyla “Güvenli Okul Projesi”nin bu yıl da kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.

PGM’den yapılan açıklamada, geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde hayata geçirilen proje kapsamında okul çevrelerinde güvenlik ve trafik denetimlerinin artırılacağı belirtildi.

Bu kapsamda okul çevrelerindeki yaya ve araçlı polis devriyeleri artırılacak, trafik düzeni ve yaya güvenliğinin sağlanması amacıyla okul önlerinde polis görevlendirilecek.

Öğrenci taşımacılığında kullanılan toplu taşıma araçları ile sürücülerinin de denetleneceği kaydedilen açıklamada, araçların trafiğe uygunluğunun kontrol edileceği ifade edildi. Okul çevrelerinde sigara ve tütün ürünleri satışı yapan işletmelere yönelik kontrol ve denetimlerin de artırılacağı bildirildi.

PGM, okul yönetimleriyle işbirliği içerisinde alanında uzman polis ve eğitmenler tarafından öğrenci, veli ve okul yönetimlerine yönelik farkındalık seminerleri düzenleneceğini açıkladı.

Seminerlerde trafik güvenliği, yangın ve acil durum, yasadışı madde bağımlılığı, aile içi şiddet, siber ve akran zorbalığı, güvenli internet kullanımı ile çocukların suça sürüklenmesinin önlenmesi konularının ele alınacağı belirtildi.

Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı okullarda yaşanabilecek olaylara hızlı müdahale edebilmek amacıyla her İlçe Polis Müdürlüğü’nde okullardan sorumlu polis mensuplarının görevlendirileceği de kaydedildi.

“Güvenli Okul Projesi Kayıt Programı” aracılığıyla okul müdürlerinin, okul içerisinde veya çevresinde öğrenciler ile öğretmenler için tehdit oluşturabilecek riskleri gerçekleşmeden önce polise bildirmeye devam edeceği ifade edildi.

PGM, okulların açılmasıyla birlikte yoğunlaşacak trafik nedeniyle velilere de uyarılarda bulundu.

Velilerden çocuklarını okula bırakıp alırken okul giriş ve çıkış kapıları önüne, yaya geçitlerine, kaldırımlara veya köşe başlarına araç park etmemeleri istendi. Öğrencilerin araçtan indirilip bindirilmesi sırasında yol kenarına açılan kapının kullanılmasının önemine dikkat çekildi.

Öğrencilerin ise kaldırımda yürümeleri, kaldırım bulunmaması halinde yolun sağ kenarını kullanmaları, karşıdan karşıya geçmeden önce yolu kontrol etmeleri ve yaya geçitleri ile polis bulunan noktaları tercih etmeleri gerektiği belirtildi.

Toplu taşımacılık yapan araç sürücülerinden trafik kurallarına uymaları, araç seyir halindeyken kapıları kapalı tutmaları ve ayakta öğrenci taşımamaları istendi.

Öğrencilerin yalnızca trafiğin uygun ve emniyetli olduğu yerlerde veya otobüs duraklarında indirilip bindirilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, otobüs ve minibüslerde 11 yaşından küçük öğrencilerin taşınması halinde, yasal mevzuat gereği küçük yolcuların güvenliğinden sorumlu olacak bir refakatçinin bulundurulması gerektiği hatırlatıldı.

PGM, tüm öğrenci ve öğretmenlere başarılı ve kazasız bir eğitim-öğretim yılı diledi.