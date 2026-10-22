Taçoy, piyasadaki fiyatların devletin sorumluluğunda olduğunu ifade ederek, bu yöndeki denetimlerinin artarak süreceğini söyledi.

Fiyat denetiminin başlıca hedefinin tüketiciyi korumak olduğunu dile getiren Taçoy, ancak bunun yanında perakendeci konumundaki marketlerin de bu denetimler sayesinde korunduğunu kaydetti.

“alan kadar satanın da denetimden çıkaracağı faydalar vardır” diyen Taçoy, haksız rekabet yaratan durumların önüne geçilmesiyle işini düzgün yapan esnafın da korunduğunu belirtti.

MAR-DER Yönetimi Kurulu ile masaya yatırdıkları konuları hayata geçirmek adına çalışmaya başlayacaklarını ifade eden Taçoy, birçok konuda ortak düşünce içerisinde olduklarını görmekten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Taçoy, piyasanın korunması için tüm aktörlerin korunması gerektiğinin altını çizerek, “amacımız kimseyi zarara uğratmak değildir. Piyasada dengenin sağlanması ve haksız kazanç kadar haksız rekabetin de önlenmesiyle her kesimin kazançlı çıkacağı bir ortamı sağlamak niyetindeyiz. Bunu sağlamak mümkündür ve tüm paydaşlarla el birliği içerisinde bunu başaracağız” dedi.