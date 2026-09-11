Ortadoğu'da artan gerilim enerji piyasalarında sert fiyat hareketlerini beraberinde getirdi. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 6,34 yükselerek 107,63 dolara çıktı. Brent, günü 6,42 dolarlık artışla tamamladı.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırım adımları ve İran bağlantılı lisans başvurularına ilişkin politikasını sıkılaştırması etkili oldu.

ABD Hazine Bakanlığı, İran'la ilgili lisans başvurularının reddedilmiş sayılacağını ve bekleyen başvuruların büyük bölümünün de reddedileceğini açıkladı. Kararın ardından İran kaynaklı petrol arzının daha da azalabileceğine yönelik endişeler güçlendi.

ABD'li bir yetkilinin verdiği bilgilere göre İran veya İran bağlantılı olduğundan şüphelenilen ham petrol sevkiyatları, son haftada savaş öncesindeki yaklaşık 180 milyon varilden 110 milyon varile geriledi.

İran'ın petrol boşaltımları da günlük yaklaşık 1,4 milyon varilden 900 bin varil seviyesine düştü. Son 30 gündeki yüklemelerin günlük ortalama 200 bin varil civarında gerçekleştiği belirtilirken, ocak-şubat döneminde bu miktarın yaklaşık 1,8 milyon varil olduğu aktarıldı.

ABD ayrıca Ortadoğu'da İran'ın vekil güçlerini desteklediği belirtilen kişi ve kuruluşlara yönelik yeni yaptırımlar açıkladı.

Bölgedeki gerilimi artıran bir diğer gelişme Yemen'de yaşandı. CNN'in kaynaklarına dayandırdığı habere göre 100'den fazla ABD askeri danışmanı Suudi Arabistan'da görev yapıyor.

Danışmanların Yemen'de İran destekli Husilere karşı yürütülen Suudi operasyonlarına istihbarat ve hedefleme desteği sağladığı öne sürüldü.

ABD'nin doğrudan hava saldırısı düzenlemediği ve havadan yakıt ikmali gibi muharip destek sağlamadığı belirtilirken, Suudi güçlerine hedef tespiti ve coğrafi saldırı desteği sunduğu aktarıldı.

Gerilimin yükselmesiyle diplomatik temaslar da yoğunlaştı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi'nin Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile bölgesel istikrarı görüştüğü, ayrıca Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Görüşmelerde bölgesel gerilim, güvenlik koşulları ve yaşanan gelişmelerin bölgesel barış üzerindeki etkileri ele alındı.

İsrail'in İran'dan gelebilecek olası bir yanıta karşı alarma geçtiği bildirildi. Ülkenin kuzeyinde yaşayanlara "patlamalara hazırlıklı olun" uyarısı yapıldığı aktarıldı.

Çin ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İran'a yönelik yaptırımların yeniden devreye alınması girişimlerine karşı çıktı. Pekin, ABD'ye güç kullanmama taahhüdünde bulunması ve İran'la müzakerelere dönmesi çağrısı yaptı.

Ortadoğu'daki gerilimin petrol arzına ilişkin riskleri artırması, enerji piyasalarının jeopolitik gelişmelere karşı hassasiyetini artırdı.