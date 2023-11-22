"Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından tutuklanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat dosyasında yeni ayrıntılar çıkmaya devam ediyor.

Soruşturma devam ederken Polat çiftinin şirketlerinin mali müşavirlerinden biri olan Zümrüt Yerebakan da yakalandı.

İfadesi alınan Yerebakan, yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı. TRT Haber'den Hilal Yıldırım'ın haberine göre Zümrüt Yerebakan, savcılık ifadesinde dikkat çekici bilgiler paylaştı. MASAK raporunun ortaya çıkmasıyla şirkette bir toplantı yapıldığını söyledi.

'Engin Polat rahattı'

"Toplantıda MASAK raporunu bir projektör vasıtasıyla perdeye yansıttılar." ifadelerini kullanan Yerebakan, "Burada rapor sayfa sayfa hızlıca incelendi. Ve sonunda sadece vergi cezası kesileceği konusunda bir karar oluştu. Araçların üzerinde henüz haciz ve tedbir kararı olmamasından dolayı araçların başkalarına devredilmesine ilişkin konuşmalar yapıldı. Bu konuşmalar esnasında Engin Polat rahattı." dedi.

'Para gayrimenkul üzerinden aklanırdı'

Mali müşavir, çek kesilerek alınan gayrimenkuller üzerinden para aklandığını ifade etti.

Yerebakan, "Polatların Ataşehir'deki şirketinden çekler keşide ediliyordu. Bu çek bedellerinden avukat Ahmet Gün kendi komisyonunu aldıktan sonra çeklere konu paralar tekrar Polatlara dönüyor, gayrimenkul üzerinden sisteme girerek aklanıyordu." iddialarında bulundu.

Soruşturmalar başladıktan sonra Ahmet Gün ve diğer kişilerin verecekleri ifadelerin yazılı olarak hazırlandığını dile getiren Yerebakan, "Söylenmesi gerekenleri metinlere geçirdiler." dedi.

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım’da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Ne olmuştu?

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemişti.

Paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu’nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14’ü tutuklanmış, 9’u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.