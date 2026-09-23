Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Ahmet Sinanoğlu, zanlının 23 Eylül 2026 tarihinde saat 05.00 sıralarında, sarhoşluk ve rahatsızlık suçlarından Lefkoşa Adli Şube’ye götürüldüğünü söyledi.

Polis, zanlının polis avlusunda park halinde bulunan polis aracının arka kısmına tekme attığını ve araca 10 bin TL kasti hasar verdiğini belirtti.

Tutuklanan zanlı hakkında gerekli soruşturmanın yapıldığını kaydeden polis, zanlının ülkede öğrenci olarak bulunduğunu belirterek uygun bir teminat talep etti.

Mahkemede söz alan İ.B., erkek arkadaşıyla kavga ettiği için o saatte sokağa çıktığını söyledi.

Yargıç Gizem Erciyas, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 30 bin TL nakit teminat yatırmasına ve haftada 2 gün ıspat-ı vücut yapmasına emir verdi.