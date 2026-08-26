Polis Genel Müdürlüğü (PGM), Bakanlar Kurulu tarafından 1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü’nde yapılan düzenlemeler kapsamında, motorlu araçlarda yangın söndürme cihazı bulundurulmasının yasal zorunluluk haline getirildiğini duyurdu.

PGM’den yapılan açıklamaya göre, motobisiklet ile iki ve üç tekerlekli motosikletler hariç tüm motorlu araçlarda, en az 1 kilogramlık kuru kimyevi toz veya CO2 içeren yangın söndürme cihazı bulundurulması gerekecek.

Düzenleme kapsamında E, F, G ve K sınıfı sürüş ehliyetiyle kullanılan tüm araçlarda ise en az 3 kilogramlık kuru kimyevi toz veya CO2 içeren yangın söndürme cihazı bulundurulması zorunlu olacak.

Kamyon ve otobüslerde ise en az 6 kilogramlık kuru kimyevi toz veya CO2 içeren yangın söndürme cihazı bulundurulması gerekecek.

PGM, araç muayene işlemleri ve trafik denetimleri sırasında araçlarda bulundurulması zorunlu olan yangın söndürme cihazlarının da polis tarafından kontrol edileceğini bildirdi.

Açıklamada, tüm sürücüler trafik kurallarına uymaya ve trafik kazalarının önlenmesine katkı sağlamaya davet edildi.