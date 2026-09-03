Ercan Havalimanı’nda saat 21.30 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sırasında, ülkeye giriş yapacak olan A.C.’nin (E-33) şüpheli hareketleri üzerine üzerinde arama yapıldı.

Aramada, zanlının tasarrufunda bir miktar toz halinde uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. A.C. tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

İş yerine ait bakır kabloları çaldığı tespit edildi

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir işletmede çalışan A.P.’nin (E-39), 5 Ağustos’ta iş yerine ait 10 metre uzunluğundaki bakır kabloları işletmenin deposuna teslim etmesi gerekirken teslim etmeyerek tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesinin ardından başlatılan ileri soruşturmada A.P. tespit edilerek tutuklandı.

Kaçak balık avına 170 bin TL’yi aşan ceza

Dipkarpaz’da 1 Eylül tarihinde saat 20.30 sıralarında İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde, P.C. (E-38) ile N.S.’nin (E-33) kullanımlarındaki tekneyle denize ağ atarak kanunsuz şekilde balık avladıkları tespit edildi.

Su Ürünleri Yasası’na aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle iki şahsın her birine 85 bin 71 TL 60 kuruş idari para cezası kesilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturmaları devam ediyor.