Gazimağusa’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, 21 Ekim 2026 tarihinde saat 13.30 sıralarında Fevzi Kaymak Sokak üzerinde H.B.’nin (E-47) kullanımındaki araçta arama yapıldı.

Aramada, içlerinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan iki adet ucu yanık sarma sigara ile bir adet kâğıt parçası bulunarak emare olarak alındı.

H.B. tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Yeniboğaziçi’nde 18 yaşından küçüğe sigara satışı

Güvenli Okul Projesi kapsamında 20 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen denetimlerde, Yeniboğaziçi’nde faaliyet gösteren bir markette 18 yaşından küçük bir şahsa sigara satıldığı tespit edildi.

Polis, söz konusu iş yeri işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldığını ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

İkamet izinsiz yaşayan bir kişi tutuklandı

Ülke genelinde kaçak yaşamla mücadele kapsamında polis ekipleri tarafından 21 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen kontrol ve denetimlerde, ülkede yasal statüsü bulunmadığı halde ikamet izinsiz yaşadığı tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.