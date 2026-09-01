Temmuz-Ağustos 2026 ayları arasında Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir butikte çalışan F.Z.’nin (K-25), sattığı ürünler karşılığında müşterilerden temin ettiği toplam 4 bin 320 TL nakit para ile toplam 160 bin 25 TL değerindeki muhtelif kadın kıyafetlerini alıp tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesinin ardından yürütülen ileri soruşturmada F.Z. tespit edilerek tutuklandı.

Tır dorsesinde kaçak giriş girişiminde iki tutuklama daha

28 Ağustos 2026 tarihinde Gazimağusa Limanı’na Mersin’den gelen bir gemide bulunan tır aracının dorsesine gizlenerek muhaceret işlemi yaptırmadan KKTC’ye giriş yapmaya teşebbüs ettikleri tespit edilen B.K. (E-22), B.Ç. (E-25) ve T.F.A. (E-25) daha önce tutuklanmıştı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu tespit edilen N.T. (E-38) ile Z.P. (E-40) de tutuklandı.

İzinsiz ikamet eden 3 kişi tutuklandı

Kaçak yaşamla mücadele kapsamında polis ekipleri tarafından 31 Ağustos 2026 tarihinde ülke genelinde gerçekleştirilen kontrol ve denetimlerde, KKTC’de yasal statüsü bulunmadığı halde ikamet izinsiz olarak yaşadığı tespit edilen toplam 3 kişi tutuklandı.

Şahıslar hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Güneşköy’de yangın

Güneşköy’ün Topel bölgesinde 31 Ağustos 2026 tarihinde saat 16.30 sıralarında bir şahsa ait bahçede yangın çıktı.

Yangının, bahçe kenarında bulunan elektrik direği üzerindeki trafodan çıkan kıvılcımlar sonucu meydana geldiği tahmin ediliyor.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında 34 narenciye ağacı, 2 armut ağacı, 100 metre uzunluğundaki damlama lastiği ve bir dönüm kuru ot yanarak zarar gördü.

Polisin olaylarla ilgili soruşturmaları devam ediyor.