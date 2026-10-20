Su deposunun altında kalan Abdurrahman Nerkiz’in ölüm nedeni açıklandı

Gazimağusa’da 19 Ekim 2026 tarihinde, bulunduğu okey salonunda oturduğu sırada çatıdaki yaklaşık bir tonluk su deposunun düşmesi sonucu yaşamını yitiren 77 yaşındaki Abdurrahman Nerkiz’in otopsi sonucu açıklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Nerkiz’in yapılan otopsisinde ölüm nedeninin, genel beden travmasına bağlı kaburga, omurga ve ekstremite kemik kırıklarıyla birlikte beyin kanaması, iç organ yaralanması ve iç kanama olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Merkezi Cezaevi’nde tutuklunun valizinde kokain bulundu

Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu olarak bulunan M.D.’ye (E-28) ait valizde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polis açıklamasına göre, 19 Ekim 2026 tarihinde saat 10.00 sıralarında görevli gardiyanlar tarafından yapılan aramada, yaklaşık 100 miligram ağırlığında kokain türü olduğuna inanılan madde bulundu.

Durumun Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bildirilmesinin ardından söz konusu madde emare olarak alındı.

M.D. hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Gazimağusa’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 19 Ekim 2026 tarihinde saat 18.00 sıralarında 15 Ağustos Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen operasyonda Ü.D. (E-45), F.D. (E-41) ve S.Y.’nin (E-47) tasarruflarında arama yapıldı.

Aramalarda, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 4 adet kâğıt parçası ile tütünle karışık uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 2 adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare alındı.

Üç zanlı tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Gazimağusa’da ruhsatsız 642 şişe alkollü içki satışa sunuldu

Gazimağusa’da alkollü içki satışı yapan işletmelere yönelik polis denetimlerinde, ruhsatsız içki satışı yapıldığı tespit edildi.

Polis açıklamasına göre, 19 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen denetimlerde K.D.’nin (E-33) iş yerinde yapılan kontrolde, yetkili makamdan alınmış geçerli bir satış ruhsatı bulunmadığı halde toplam 642 şişe alkollü içkiyi satışa sunduğu belirlendi.

K.D. hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.