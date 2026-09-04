İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Kaçak yaşamla mücadele kapsamında polis ekipleri tarafından 3 Eylül’de ülke genelinde kontrol ve denetimler gerçekleştirildi.

Denetimler sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak yaşamını sürdürdüğü tespit edilen bir kişi tutuklandı ve hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polisin konuyla ilgili soruşturması devam ediyor.

İskele’de 67 yaşındaki kadın tutuklandı

İskele’de 3 Eylül saat 19.30 sıralarında Sahil Yürüyüş Yolu üzerinde faaliyet gösteren bir kafenin önünde S.B. (K-67), alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle Turizm Polisi ekipleri tarafından suçüstü tutuklandı.

Polis, S.B.’nin nefes örneği vermeyi reddettiğini bildirdi.

Gazimağusa’da 157 miligram alkollü şahıs çevreye rahatsızlık verdi

Gazimağusa’da ise 4 Eylül saat 02.00 sıralarında Kurtalan Sokak’ta faaliyet gösteren bir marketin önünde M.T. (E-43), 157 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

M.T. polis tarafından suçüstü tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Ciklos’ta seyir halindeki araç yandı

Lefkoşa-Girne Anayolu’nun Ciklos mevkiinde 3 Eylül saat 22.00 sıralarında seyir halinde bulunan PP 721 plakalı araçta yangın çıktı.

Polisin açıklamasına göre yangının, muhtemelen aracın motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yaparak alevlenmesi sonucu meydana geldiği değerlendiriliyor.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu aracın motor bölümündeki plastik ve elektrik aksamları yanarak zarar gördü. Oluşan ısı nedeniyle aracın ön kaputunda da hasar meydana geldi.

Olaylarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.